KFC: Schattenkader existiert, Oberliga-Etat in Höhe von 420.000 Euro

Eingeleitet wird die Präsentation mit den für die Fans wichtigsten Worten: "Ein Schattenkader für die Oberligasaison ist bereits erstellt, die Gespräche mit dem potentiellen Trainerteam sind weit voran geschritten und stehen kurz vor dem Abschluss." Wenn das stimmt, könnte in der Grotenburg vielleicht schon früher als gedacht wieder gespielt werden, denn die Befürchtung der Anhängerschaft, dass erst dann ein Kader geplant werde, wenn der Insolvenzverwalter ein Konzept durchgewunken habe, wäre damit zumindest bei der aktuellen Führung vom Tisch. Ob René Lewejohann erneut Trainer wird, bleibt abzuwarten.

Schon zum Wochenbeginn gab der Vorstand an, unterschriebene Sponsorenverträge beim Insolvenzverwalter hinterlegt zu haben, grünes Licht hat es bis hierhin aber noch nicht gegeben. "Das Konzept basiert auf dem was wirklich eingenommen wird, wir rechnen nur mit dem, was wir haben, deshalb sind die im Moment schriftlich nachgewiesenen Beträge die Grundlage für unsere Planung, wir halten es für den richtigen Weg, ein Konzept bei Bedarf nach oben anpassen zu können, statt nach unten, wie in den letzten Jahren häufig geschehen", teilt der KFC ebenfalls mit.