KFC-Ratingen fällt aus, Büderich und Dingden eröffnen den Spieltag

Der Rasenplatz in der Grotenburg macht nicht mit, so ist der 12. Spieltag um das Top-Duell mit dem KFC Uerdingen und Ratingen 04/19 ärmer. Das einzige Freitagsspiel bleibt somit das Duell zwischen dem FC Büderich und dem SV Blau-Weiß Dingden. Am Sonntag geht es unter anderem mit Sportfreunde Baumberg gegen TSV Meerbusch weiter. Das bringt der 12. Spieltag:
13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr 1. FC Kleve - SV Biemenhorst
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - ETB Schwarz-Weiß Essen
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - VfB Homberg
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Sportfreunde Baumberg
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - KFC Uerdingen
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr TSV Meerbusch - SV Sonsbeck
So., 09.11.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Holzheimer SG
So., 09.11.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - FC Büderich
So., 09.11.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - DJK Adler Union Frintrop
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: