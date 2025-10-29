 2025-10-29T14:40:31.903Z

Allgemeines
Ratingen hat unverhofft spielfrei.
Ratingen hat unverhofft spielfrei. – Foto: Markus Becker

KFC-Ratingen fällt aus, Büderich und Dingden eröffnen den Spieltag

Oberliga Niederrhein: Der Rasenplatz in der Grotenburg macht nicht mit, so ist der 12. Spieltag um das Top-Duell mit dem KFC Uerdingen und Ratingen 04/19 ärmer. Am Sonntag geht es unter anderem mit Sportfreunde Baumberg gegen TSV Meerbusch weiter.

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Der Rasenplatz in der Grotenburg macht nicht mit, so ist der 12. Spieltag um das Top-Duell mit dem KFC Uerdingen und Ratingen 04/19 ärmer. Das einzige Freitagsspiel bleibt somit das Duell zwischen dem FC Büderich und dem SV Blau-Weiß Dingden. Am Sonntag geht es unter anderem mit Sportfreunde Baumberg gegen TSV Meerbusch weiter. Das bringt der 12. Spieltag:

>>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Niederrhein

>>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

________________

Liveticker: KFC Uerdingen - Ratingen 04/19

Fr., 31.10.2025, 19:30 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
Abgesagt

________________

Liveticker: FC Büderich - Blau-Weiß Dingden

Fr., 31.10.2025, 19:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
19:30

________________

Liveticker: SV Sonsbeck - 1. FC Kleve

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
14:30live

________________

Liveticker: Sportfreunde Baumberg - TSV Meerbusch

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
14:30live

________________

Liveticker: VfL Jüchen-Garzweiler - SC St. Tönis

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
15:00live

________________

Liveticker: Holzheimer SG - DJK Adler Union Frintrop

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
14:30

________________

Liveticker: VfB Homberg - 1. FC Monheim

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
14:30

________________

Liveticker: ETB SW Essen - VfB 03 Hilden

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
14:30

________________

Liveticker: SV Biemenhorst - SpVg Schonnebeck

So., 02.11.2025, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
15:15

Das ist der nächste Spieltag

13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr 1. FC Kleve - SV Biemenhorst
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - ETB Schwarz-Weiß Essen
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - VfB Homberg
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Sportfreunde Baumberg
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - KFC Uerdingen
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr TSV Meerbusch - SV Sonsbeck
So., 09.11.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Holzheimer SG
So., 09.11.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - FC Büderich
So., 09.11.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - DJK Adler Union Frintrop


FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 029.10.2025, 21:00 Uhr
André NückelAutor