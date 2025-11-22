Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Das Verfahren gegen Ex-Präsident Michail Ponomarev wurde eingestellt – Foto: Markus Becker
KFC-Prozess – Verfahren gegen Ponomarev eingestellt
Im KFC-Uerdingen-Prozess ist das Verfahren gegen Ex-Investor Michail Ponomarev gegen eine Auflage von 40.000 Euro eingestellt worden. Vor Gericht stehen nun noch zwei ehemalige Geschäftsführer.
Der ehemalige Investor des KFC, Michail Ponomarev, sitzt nicht mehr auf der Anklagebank: Das Verfahren gegen ihn wurde gegen eine Geldauflage in Höhe von 40.000 Euro eingestellt. Die entsprechende Zahlung sei auch schon eingegangen, informierte die Vorsitzende.