Allgemeines
Das Verfahren gegen Ex-Präsident Michail Ponomarev wurde eingestellt
Das Verfahren gegen Ex-Präsident Michail Ponomarev wurde eingestellt – Foto: Markus Becker

KFC-Prozess – Verfahren gegen Ponomarev eingestellt

Im KFC-Uerdingen-Prozess ist das Verfahren gegen Ex-Investor Michail Ponomarev gegen eine Auflage von 40.000 Euro eingestellt worden. Vor Gericht stehen nun noch zwei ehemalige Geschäftsführer.

Der ehemalige Investor des KFC, Michail Ponomarev, sitzt nicht mehr auf der Anklagebank: Das Verfahren gegen ihn wurde gegen eine Geldauflage in Höhe von 40.000 Euro eingestellt. Die entsprechende Zahlung sei auch schon eingegangen, informierte die Vorsitzende.

22.11.2025, 08:00 Uhr
