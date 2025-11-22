KFC-Prozess – Verfahren gegen Ponomarev eingestellt

Der Beschuldigte Strüver sei, laut Anklageschrift, bis Ende 2020 KFC-Geschäftsführer gewesen, ihm folgte Weinhart, der bis zur KFC-Auflösung im Mai 2021 den Chefposten innehatte. Beide Männer sollen „spätestens seit Januar 2020“ gewusst haben, dass die KFC Uerdingen 05 Fußball GmbH zahlungsunfähig gewesen sei. Die Unterdeckung habe zu diesem Zeitpunkt mehr als 986.000 Euro betragen. Trotzdem hätten die Beschuldigten aber keine Insolvenz angemeldet, ein entsprechender Antrag sei erst im Januar 2021 beim Krefelder Amtsgericht gestellt worden. Weiterhin besteht gegen die ehemaligen KFC Geschäftsführer der Verdacht, dass sie in 52 Fällen in der Zeit von März bis Dezember 2020 keine Arbeitnehmeranteile für ihre Beschäftigten an die jeweiligen Krankenkassen abgeführt haben.

Strafbefehl gegen Weinhart