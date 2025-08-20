KFC-Podcast: Ole Päffgen im Gespräch, Pokal-Bangen, Stöhr über Zugänge

Im "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" spricht diesmal Kapitän Ole Päffgen ausführlich mit André Nückel, Leiter von FuPa Niederrhein. Der Führungsspieler gibt Einblicke in seine schwierige Vorsaison und erklärt, warum er sehr gerne weiter für den KFC Uerdingen spielt. Der Einspruch des SSV Bergisch Born im Niederrheinpokal ist ebenso wie die beiden jüngsten Zugänge ein Thema. Trainer Julian Stöhr spricht über das Spiel beim SV Sonsbeck und verrät, wer in die Startelf rückt und ob die Kaderplanung beendet sei.

Hinter Kapitän Päffgen liegt eine schwierige Zeit, eigentlich eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Vergangene Saison führte er den KFC noch als Kapitän in das erste Regionalliga-Spiel, wurde im Anschluss aber abgesägt und spielte gar keine Rolle mehr. Nun, unter Stöhr, ist er zurück auf dem Platz - und das wieder als Spielführer und verlängerter Kapitän des Trainers.

Er spricht offen über die schwierige Zeit, über die Rückkehr zum KFC und das "Warum". Außerdem blickt er auf seine neue Position, seine neue Aufgabe in der U19-Niederrheinliga-Mannschaft und spricht über persönliche Spiele, Möglichkeiten des jungen Kaders und den Saisonstart.

Außerdem gibt es Hintergrundinformationen zum Einspruch des SSV Bergisch Born, der hofft, nachträglich noch das Niederrheinpokalspiel gegen den KFC Uerdingen zu gewinnen. Der KFC hatte eigentlich mit 1:0 gewonnen, doch das Thema "Spielberechtigungen" ist wohl zentraler Punkt des Einspruchs. Wie FuPa-Recherche ergeben, wurden einige Spieler erst am Tag des Pokalspiels spielberechtigt.

In der Zwischenzeit hat der KFC mit Adam Tolba und Ephraim Kalonji zwei Zugänge vorgestellt. Trainer Stöhr verrät, wann die beiden Offensivkräfte für die Startelf infrage kommen und wer in die Startelf beim schwierigen Auswärtsspiel beim SV Sonsbeck rückt. Zudem beantwortet er die Frage, ob die Personalplanungen des KFC abgeschlossen seien.

Jetzt anhören - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.