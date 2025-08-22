KFC-Podcast: Kapitän Päffgen über seine damalige Ausbootung

Für den KFC Uerdingen ist am vergangenen Wochenende die neue Spielzeit 2025/26 an den Start gegangen. Am ersten Spieltag der neuen Saison in der Oberliga Niederrhein kam der KFC gegen die Sportfreunde Baumberg nicht über ein 1:1-Remis hinaus. In der neuen Ausgabe des Podcasts Grotenburg-Geflüsters von FuPa Niederrhein blickt KFC-Kapitän Ole Päffgen auf den Saisonstart zurück und verrät sein persönliches Saisonziel.

Der FuPalaver-Podcast von FuPa Niederrhein hat ab sofort eine neue Sendung, die sich auf den KFC Uerdingen fokussiert. Der Host Andre Nückel hat in jeder Folge spannende Trainer- oder auch Spielerstimmen des KFC parat und greift in der neuen Sendung Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein die derzeitige Situation des KFC auf. In der dritten Folge steht Kapitän Ole Päffgen im exklusiven Interview Rede und Antwort, äußert sich dabei sowohl zu seiner persönlichen Ausbootung im vergangenen Jahr als auch zu seiner neuen Rolle in Uerdingen. Cheftrainer Julian Stöhr blickt zudem auf den anstehenden Kontrahenten SV Sonsbeck und ordnet die Verpflichtungen der beiden jüngst vorgestellten Zugänge Ephraim Kalonji (1. FC Düren) und Adam Tolba (VfL Bochum) ein.

Der KFC Uerdingen ist am Wochenende in die neue Oberliga-Saison gestartet, gegen die Sportfreunde Baumberg kam die Elf von Kapitän Ole Päffgen schlussendlich nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Sowohl für den Verein als auch für seinen Spielführer lief es allen voran in der abgelaufenen Saison alles andere als rund: Während der KFC gezwungenermaßen den Gang in die fünfte Spielklasse antreten musste, wurde Päffgen, der bereits zu Beginn der abgelaufenen Spielzeit die Kapitänsbinde beim KFC trug, anschließend von Ex-Coach Rene Lewejohann aussortiert. In der neuen Ausgabe des Grotenburg-Geflüsters von FuPa Niederrhein blickt der 28-jährige Leistungsträger auf seine persönliche Leidenszeit zurück und erklärt seine Entscheidung, in Uerdingen den Neustart zu wagen.

„In der letzten Saison sind viele Dinge passiert, die nicht so hätten passieren sollen. Bei mir war es ganz einfach so, dass mir gesagt wurde, dass meine Leistung nicht ausreiche, was an sich auch kein Thema ist. Aber da habe ich mich natürlich schon gefragt, wieso ich dann vorher zum Kapitän ernannt wurde“, ordnet der Defensiv-Stratege seine Situation rückblickend ein. In der Rückrunde der abgelaufenen Saison kam Päffgen, der einst im Nachwuchs von Bayer 04 Leverkusen ausgebildet wurde, dann auf keinen einzigen Einsatz mehr. Eine schwere Zeit für Päffgen, dennoch entschied sich dieser im Sommer für einen Neuanfang beim KFC: „Michael Nagorny hat mich angerufen und mir mitgeteilt, dass der KFC wieder auf mich setzten will. Ich habe in den Gesprächen ein sehr professionelles Vertrauen gespürt, was ich so beim KFC bisher noch nicht hatte. Dadurch hatte ich direkt ein gutes Gefühl und habe das Angebot dann auch angenommen“, erklärt Päffgen seine Entscheidung.

Klare Ziele in der Oberliga

In der Oberliga steht der KFC Uerdingen nun vor einer schweren Aufgabe, was bereits im Auftaktspiel gegen Baumberg zu sehen war. Gegen den Oberliga-Meister von 2024 kam der einstige Bundesligist aus Uerdingen nicht gut in die Partie, hätte die Begegnung gegen die Sportfreunde auch verlieren können. Auch Päffgen weiß, dass einiges auf ihn und seine Teamkollegen zukommen wird, bleibt aber dennoch positiv: „Das 1:1 war unterm Strich okay, die erste Halbzeit war überhaupt nicht gut von uns, in der zweiten Halbzeit war die Leistung dann viel besser“, resümiert der Leitungsträger und steckt sich klare Ziele für die Saison: „Ich möchte so viele Spiele machen wie möglich. Wir wollen oben mitspielen und so viele Spiele wie möglich gewinnen“, stellt der Sportbusiness-Management-Student klar.

Unangenehme Aufgabe in Sonsbeck