Der KFC Uerdingen freut sich über die Transfers von Adam Tolba und Ephraim Kalonji (m.). – Foto: Ralph Görtz

KFC-Podcast: Julian Stöhr mit Vorfreude auf Zugänge Kalonji und Tolba Oberliga Niederrhein: Das Abenteuer Oberliga hat für den KFC Uerdingen am vergangenen Wochenende begonnen, zum Auftakt gab es ein 1:1-Remis gegen die Sportfreunde Baumberg. In der neuen Ausgabe des Grotenburg-Geflüster-Podcasts von FuPa Niederrhein spricht Chefcoach Julian Stöhr über die Kaderplanung und ordnet die beiden jüngst vorgestellten Neuverpflichtungen ein. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein KFC Uerdingen SF Baumberg SV Sonsbeck Ole Päffgen + 4 weitere

Der KFC Uerdingen ist mit einer Punkteteilung in die neue Spielzeit in der Oberliga Niederrhein gestartet. Am kommenden Samstag gastiert die Elf von Cheftrainer Julian Stöhr beim SV Sonsbeck und möchte den ersten Dreier der neuen Spielzeit einfahren. In der neuen Ausgabe des Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein aus dem FuPalaver-Podcast gibt der Übungsleiter seien Einschätzung zu den beiden kurzfristigen Zugängen Adam Tolba (VfL Bochum) und Ephraim Kalonji (zuletzt 1. FC Düren) ab und erklärt die Kaderplanung für abgeschlossen.

Der FuPalaver-Podcast von FuPa Niederrhein hat ab sofort eine neue Sendung, die sich auf den KFC Uerdingen fokussiert. Der Host André Nückel hat in jeder Folge spannende Trainer- oder auch Spielerstimmen des KFC parat und greifen in der neuen Sendung Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein die derzeitige Situation des KFC auf. In der dritten Folge blickt Cheftrainer Julian Stöhr auf die anstehenden Aufgabe gegen den SV Sonsbeck am Wochenende und äußert sich zu den beiden Offensiv-Transfers von Adam Tolba und Ephraim Kalonji. Stöhr: „Es sind keine weiteren Transfers geplant“

Fr., 15.08.2025, 20:00 Uhr KFC Uerdingen KFC Uerdingen Sportfreunde Baumberg SF Baumberg 1 1 + Video Kurz vor dem Saisonauftakt gegen die Sportfreunde Baumberg am vergangenen Freitag hat der KFC Uerdingen die Transfers von den Offensiv-Akteuren Adam Tolba und Ephraim Kalonji bekannt gegeben. Sowohl der 22-jährige Kalonji als auch der zwei Jahre jüngere Tolba weisen bereits Regionalliga-Erfahrung auf: Während Letzterer schon in der abgelaufenen Saison leihweise das Trikot der Uerdinger überstreifte und auf 22 Saisoneinsätze zurückblickt, stand Kalonji in der vergangenen Spielzeit 18 Mal für den 1. FC Düren auf dem Feld. KFC-Coach Julian Stöhr verrät im Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein, wann die beiden Zugänge ein erstes Mal im Startaufgebot stehen könnten und ordnet die Kaderplanung ein:

„Ich bin sehr froh dass die beiden Verpflichtungen von Ephraim und Adam geklappt haben. Die beiden müssen jetzt natürlich erstmal spielfit werden“, freut sich der 34-jährige Übungsleiter und verrät zugleich: „Ich habe mit beiden gesprochen, ich denke nicht, dass sie schon am Wochenende für die Startelf infrage kommen, sie sind aber einsatzbereit. Aber man weiß ja nie wie sich die Trainingswoche so entwickelt. Spätestens nach dem Spiel gegen Biemenhorst am vierten Spieltag werden die beiden dann auch Kandidaten für die Startelf sein.“ Wie Stöhr weiterhin anführt, seien die beiden Transfers aller Wahrscheinlichkeit nach die beiden letzten Neuverpflichtungen in diesem Sommer gewesen und die Kaderplanung folglich abgeschlossen, auch wenn „man immer Fußball natürlich nie sicher sein kann.“ Schwere Ausgabe in Sonsbeck

