KFC-Podcast: Julian Stöhr mit Vorfreude auf Zugänge Kalonji und Tolba

Der KFC Uerdingen ist mit einer Punkteteilung in die neue Spielzeit in der Oberliga Niederrhein gestartet. Am kommenden Samstag gastiert die Elf von Cheftrainer Julian Stöhr beim SV Sonsbeck und möchte den ersten Dreier der neuen Spielzeit einfahren. In der neuen Ausgabe des Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein aus dem FuPalaver-Podcast gibt der Übungsleiter seien Einschätzung zu den beiden kurzfristigen Zugängen Adam Tolba (VfL Bochum) und Ephraim Kalonji (zuletzt 1. FC Düren) ab und erklärt die Kaderplanung für abgeschlossen.
Der FuPalaver-Podcast von FuPa Niederrhein hat ab sofort eine neue Sendung, die sich auf den KFC Uerdingen fokussiert. Der Host André Nückel hat in jeder Folge spannende Trainer- oder auch Spielerstimmen des KFC parat und greifen in der neuen Sendung Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein die derzeitige Situation des KFC auf. In der dritten Folge blickt Cheftrainer Julian Stöhr auf die anstehenden Aufgabe gegen den SV Sonsbeck am Wochenende und äußert sich zu den beiden Offensiv-Transfers von Adam Tolba und Ephraim Kalonji.
Kurz vor dem Saisonauftakt gegen die Sportfreunde Baumberg am vergangenen Freitag hat der KFC Uerdingen die Transfers von den Offensiv-Akteuren Adam Tolba und Ephraim Kalonji bekannt gegeben. Sowohl der 22-jährige Kalonji als auch der zwei Jahre jüngere Tolba weisen bereits Regionalliga-Erfahrung auf: Während Letzterer schon in der abgelaufenen Saison leihweise das Trikot der Uerdinger überstreifte und auf 22 Saisoneinsätze zurückblickt, stand Kalonji in der vergangenen Spielzeit 18 Mal für den 1. FC Düren auf dem Feld. KFC-Coach Julian Stöhr verrät im Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein, wann die beiden Zugänge ein erstes Mal im Startaufgebot stehen könnten und ordnet die Kaderplanung ein:
„Ich bin sehr froh dass die beiden Verpflichtungen von Ephraim und Adam geklappt haben. Die beiden müssen jetzt natürlich erstmal spielfit werden“, freut sich der 34-jährige Übungsleiter und verrät zugleich: „Ich habe mit beiden gesprochen, ich denke nicht, dass sie schon am Wochenende für die Startelf infrage kommen, sie sind aber einsatzbereit. Aber man weiß ja nie wie sich die Trainingswoche so entwickelt. Spätestens nach dem Spiel gegen Biemenhorst am vierten Spieltag werden die beiden dann auch Kandidaten für die Startelf sein.“ Wie Stöhr weiterhin anführt, seien die beiden Transfers aller Wahrscheinlichkeit nach die beiden letzten Neuverpflichtungen in diesem Sommer gewesen und die Kaderplanung folglich abgeschlossen, auch wenn „man immer Fußball natürlich nie sicher sein kann.“
Definitiv am Samstag im Startaufgebot stehen wird hingegen Yasin-Cemal Kaya. Der 25-jährige Spielmacher steht nach seiner Sperre am ersten Spieltag wieder zur Verfügung und wird definitiv beginnen, wie Stöhr ankündigt: „Er hätte uns schon gegen Baumberg sehr gutgetan, mit seiner Technik und seinen Dribblings. Er wird gegen Sonsbeck wieder in die erste Elf reinrutschen“, stellt der Chefcoach klar.
Gegen den Kontrahenten aus Sonsbeck dürfte der KFC die Qualitäten von Yasin Kaya sicherlich auch benötigen, schließlich konnte der SVS zum Auftakt beim FC Büderich einen überzeugenden 3:1-Erfolg einheimsen und dürfte dementsprechend mit viel Selbstvertrauen in die Partie gegen den KFC gehen. Auch Stöhr weiß, was auf seine Mannschaft am Wochenende zukommt: „Am Samstag benötigen wir neben der Power aus der zweiten Halbzeit gegen Baumberg auch unsere spielerische Klasse, gegen einen Gegner der immer sehr unangenehm ist. Kampfbereitschaft und Laufbereitschaft müssen an erster Stelle stehen“, gibt der Übungsleiter die Marschroute klar vor.
Neben Julian Stöhr stand in Folge 3 des KFC-Podcasts auch Kapitän Ole Päffgen im exklusiven Interview Rede und Antwort. Der 28-jährige Führungsspieler äußert sich unter anderem zu seiner Ausbootung in der vergangenen Spielzeit und seine neue Rolle in der kommenden Saison. Wie Päffgen auf die Oberliga-Saison mit dem KFC blickt und welche Ziele er sich setzt, könnt ihr euch ab sofort in der dritten Ausgabe des Grotenburg-Gefüster von FuPa Niederrhein anhören. Die Folge läuft unter dem FuPa-Podcast FuPalaver, der auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar ist. Hinterlasst gerne ein Abo und eine Bewertung!