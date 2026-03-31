KFC offenbar mit Torjäger eines Ligakonkurrenten einig

Inou wohl auf der Liste vom KFC – Foto: Markus Becker

Nicht nur im Profifußball ist es gang und gäbe, dass, während eine Saison läuft, auch schon am Kader für die kommende Spielzeit gebastelt wird. Auch im Amateurfußball ist es so, einige Klubs aus der Oberliga Niederrhein haben bereits ihre ersten neuen Spieler für die nächste Saison präsentiert. Beim KFC Uerdingen ist das nicht der Fall, obwohl auch dort sicherlich schon einige Gespräche geführt worden sind. Allerdings ist die Situation rund um den Verein mit dem laufenden Insolvenzverfahren und dem Aufstiegskampf, in der die Verantwortlichen nicht sicher wissen, in welcher Liga der Verein kommende Saison spielen wird, etwas komplizierter.

Jüchener Offensivmann ist einer für den KFC

Offensivspieler, der unterdessen das Interesse gleich mehrerer anderer Klubs auf sich gezogen hat, ist Yuta Inoue vom VfL Jüchen-Garzweiler. Und auch der KFC Uerdingen soll interessiert sein. Wie der „Reviersport“ berichtet, soll eine Verpflichtung derweil schon in trockenen Tüchern sein, der Angreifer im Sommer definitiv nach Krefeld wechseln. Der KFC Uerdingen wollte sich bislang nicht dazu äußern und hat auf eine entsprechende Presseanfrage unserer Redaktion nicht reagiert.

Der 24 Jahre alte Japaner war vor der Saison vom FC Union Bremen aus der Bremenliga an den Niederrhein gewechselt. Seine Offensivqualitäten stellte er schon in der Sommervorbereitung beim Oberliga-Neuling aus Jüchen unter Beweis. In vier Testspielen zum Einsatz gekommen, traf Inoue in dreien davon, und erzielte insgesamt fünf Treffer. Auch in der Liga hat er seine Treffsicherheit bereits unter Beweis stellen können. Erstmals am vierten Spieltag auf dem Feld, hat er seitdem acht Tore und zwei Vorlagen in 19 Oberliga-Spielen zur absolut soliden Saison des Landesliga-Aufsteigers beisteuern können. Zusammen mit Sturmpartner Nils Friebe sind das die meisten Treffer in dieser Saison für den VfL Jüchen-Garzweiler. Insofern hat der Japaner durchaus einen großen Anteil daran, dass der Klub als Novize eine so gute Rolle in der Oberliga spielt. Nach 25 Spieltagen liegt der VfL auf dem achten Platz, nachdem es am Wochenende ein torloses Remis beim Mitaufsteiger Blau-Weiß Dingden gab.