KFC muss gegen Meerbusch ran, Wuppertal gastiert in St. Tönis

U19-Niederrheinliga: Nach der hohen Niederlage gegen den Wuppertaler SV trifft der KFC Uerdingen auf den TSV Meerbusch, der ebenfalls die Liga anführt. Der WSV gastiert beim SC St. Tönis. Der 1. FC Bocholt und der VfB Homberg hoffen im direkten Duell ebenfalls auf die ersten Tore und Punkte. Das bringt der 2. Spieltag - Spieltag 3 findet am Mittwoch statt.
3. Spieltag
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - FSV Duisburg
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Wuppertaler SV - ETB Schwarz-Weiß Essen
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr TSV Meerbusch - SC St. Tönis 1911/20
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SG Unterrath - Ratingen 04/19
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - Sportfreunde Baumberg
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr 1. FC Bocholt - VfL Rhede
Mi., 17.09.25 20:00 Uhr VfB Homberg - KFC Uerdingen 05
4. Spieltag
So., 21.09.25 11:00 Uhr VfL Rhede - SG Unterrath
So., 21.09.25 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden
So., 21.09.25 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - 1. FC Bocholt
So., 21.09.25 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - TSV Meerbusch
So., 21.09.25 11:00 Uhr FSV Duisburg - Wuppertaler SV
So., 21.09.25 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SG Essen-Schönebeck
So., 21.09.25 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfB Homberg
