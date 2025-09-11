 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Der WSV ist wieder Favorit.
Der WSV ist wieder Favorit. – Foto: Jochen Classen

KFC muss gegen Meerbusch ran, Wuppertal gastiert in St. Tönis

U19-Niederrheinliga: Nach der hohen Niederlage gegen den Wuppertaler SV trifft der KFC Uerdingen auf den TSV Meerbusch, der ebenfalls die Liga anführt. Der WSV gastiert beim SC St. Tönis. Der 1. FC Bocholt und der VfB Homberg hoffen im direkten Duell ebenfalls auf die ersten Tore und Punkte.

Verlinkte Inhalte

A-Niederrheinliga
Wuppert. SV
ETB SW Essen
Ratingen
SF Baumberg

U19-Niederrheinliga: Nach der hohen Niederlage gegen den Wuppertaler SV trifft der KFC Uerdingen auf den TSV Meerbusch, der ebenfalls die Liga anführt. Der WSV gastiert beim SC St. Tönis. Der 1. FC Bocholt und der VfB Homberg hoffen im direkten Duell ebenfalls auf die ersten Tore und Punkte. Das bringt der 2. Spieltag - Spieltag 3 findet am Mittwoch statt.

So läuft der Spieltag der U19-Niederrheinliga

________________

Liveticker: SF Baumberg - SG Unterrath

So., 14.09.2025, 11:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
11:00

________________

Liveticker: FSV Duisburg - VfB 03 Hilden

So., 14.09.2025, 11:00 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
11:00

________________

Liveticker: ETB SW Essen - SG Essen-Schönebeck

So., 14.09.2025, 11:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
11:00

________________

Liveticker: SC St. Tönis - Wuppertaler SV

So., 14.09.2025, 11:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
11:00live

________________

Liveticker: KFC Uerdingen - TSV Meerbusch

So., 14.09.2025, 11:00 Uhr
KFC Uerdingen 05
KFC Uerdingen 05KFC Uerding.
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
11:00

________________

Liveticker: VfB Homberg - 1. FC Bocholt

So., 14.09.2025, 11:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
11:00

________________

Liveticker: Ratingen 04/19 - VfL Rhede

So., 14.09.2025, 11:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
11:00live

Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - FSV Duisburg
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Wuppertaler SV - ETB Schwarz-Weiß Essen
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr TSV Meerbusch - SC St. Tönis 1911/20
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SG Unterrath - Ratingen 04/19
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - Sportfreunde Baumberg
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr 1. FC Bocholt - VfL Rhede
Mi., 17.09.25 20:00 Uhr VfB Homberg - KFC Uerdingen 05

4. Spieltag
So., 21.09.25 11:00 Uhr VfL Rhede - SG Unterrath
So., 21.09.25 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden
So., 21.09.25 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - 1. FC Bocholt
So., 21.09.25 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - TSV Meerbusch
So., 21.09.25 11:00 Uhr FSV Duisburg - Wuppertaler SV
So., 21.09.25 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SG Essen-Schönebeck
So., 21.09.25 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - VfB Homberg

_______________

