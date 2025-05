Keine gute Neuigkeiten für die KFC-Gläubiger. – Foto: Ralph Görtz

KFC-Mittel reichen nicht für Gläubiger Der Insolvenzverwalter der Uerdinger, Thomas Ellrich, hat offenbar eine Masseunzulänglichkeit beantragt – damit kann nur das Verfahren bezahlt werden. Der Vorstand hat derweil eine offene Antwort auf den Fanbrief veröffentlicht. Verlinkte Inhalte Regionalliga West KFC Uerdingen

Während andere Vereine derzeit um Punkte, Positionen, Auf- und Abstiege kämpfen, hat der KFC Uerdingen ganz andere Probleme. Vor etwas mehr als einer Woche hatte der Insolvenzverwalter den Rückzug vom Spielbetrieb der Regionalliga bekannt gegeben. Der Abstieg in die Oberliga Niederrhein steht also bereits Wochen vor Saisonende fest. Dort will der KFC in der kommenden Saison mit einem tragfähigen Konzept einen Neuanfang wagen. Eine Sache ist aber nun klar: Die Gläubiger werden nur einen Bruchteil ihrer Forderungen erhalten.

Gläubiger schauen in die Röhre Denn offenbar hat Insolvenzverwalter Thomas Ellrich beim Amtsgericht angezeigt, dass eine Massenunzulänglichkeit vorliegt. Das berichtet der Reviersport. Das bedeutet, dass der Verein die Kosten für das Insolvenzverfahren zwar bezahlen kann, die vorhandene Insolvenzmasse allerdings nicht mehr ausrecht, um die fällige Masseverbindlichkeit zu decken. Unter dieser Art Verbindlichkeit zählen zum Beispiel Arbeitnehmer, die während des Insolvenzverfahrens Entgeltansprüche haben. Die sogenannten Massegläubiger erhalten nun also nur noch eine Quote.

In seinem neusten Statement hat der Vorstand des KFC Uerdingen die Zusammenarbeit mit dem Insolvenzverwalter gelobt. Dieser habe sich „von Beginn an äußerst offen, lösungsortientiert und kooperativ“ gezeigt: „Die Gespräche, die wir derzeit in engem Takt führen, sind von großem gegenseitigem Vertrauen geprägt. Es herrscht Einigkeit, dass jede denkbare Option geprüft werden soll, um dem Verein eine stabile Grundlage für die kommenden Jahre zu ermöglichen. Dies umfasst selbstverständlich auch die Sicherung des Spielbetriebs für die Saison 2025/26 – mit Blick auf eine sportlich ambitionierte Teilnahme in der Oberliga Niederrhein.“ Dies klang in der vergangenen Woche noch anders, als sie gegen die Entscheidung Ellrichs, die erste Mannschaft vom Spielbetrieb zurückzuziehen, juristische Mittel prüfen wollten. "Offenheit, Perspektive, Mitbestimmung"