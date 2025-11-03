KFC-Mitglieder senden deutliche Botschaft an den Vorstand

So sei das gesetzliche Quorum von zehn Prozent der Mitglieder mit 326 Unterschriften von 1094 Mitgliedern nicht nur erfüllt, sondern übertroffen worden. In einem Punkt allerdings hatte das OLG Düsseldorf den zuvor gefassten Beschluss des Amtsgerichtes Krefeld als fehlerhaft eingestuft. Und zwar hätte nicht einfach aus dem Kreis der Mitglieder eingeladen werden dürfen; die Unterzeichner des Mitgliederbegehrens hätten ergänzend unterschreiben müssen, dass der Rechtsweg beschritten werden soll. Dementsprechend waren diejenigen Mitglieder, die bereits unterzeichnet hatten, erneut aufgerufen, sich zu beteiligen.

Diese neuerliche Aktion konnte schon nach wenigen Stunden als Erfolg verbucht werden, so die Initiatoren Christoph Epping, Jörg Gredig und Udo van Koll. So sei erneut die erforderliche Anzahl an Stimmen erreicht und übertroffen worden. Zu Beginn der Woche planen sie nun, die Unterlagen beim Amtsgericht Krefeld einzureichen. „Da die Sachlage sehr eindeutig und der Fall dort bekannt ist, hoffen wir im Sinne des Krefelder Sports auf eine schnelle und endgültige Entscheidung“, schreiben die drei KFC-Fans.

Appell an den Vorstand