KFC mit Remis in Goch, Remscheid schluckt 3:7 gegen Bezirksligist

Bittere Pleite für das Landesliga-Schlusslicht FC Remscheid. – Foto: Stephan Horn

Nicht nur der KFC Uerdingen nutze die spielfreie Pause, um auch einigen Akteuren aus der zweiten Reihe eine Chance zu geben. Entsprechend ist auch das 3:3 gegen Landesligist Viktoria Goch einzuordnen. Ähnlich handhabte es auch Oberliga-Tabellenführer Ratingen 04/19, setzte sich dafür aber mit 3:0 gegen die 1. Spvg Solingen-Wald 03 durch. Unterdessen verlor die DJK Adler Union Frintrop deutlich mit 0:4 gegen den FC Kray. Für eine ebenfalls große Überraschung sorgte der 4:0-Sieg des SV Straelen gegen den zwei Klasse höher agierenden TSV Weeze. Der FC Remscheid leistete sich eine kuriose 3:7-Niederlage nach frühem Führungstreffer gegen den TSV Ronsdorf.