 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

KFC mit Remis in Goch, Remscheid schluckt 3:7 gegen Bezirksligist

Über die Karnevalstage ruht der Ball im üblichen Ligabetrieb. Das bedeutet aber nicht, dass die Klubs am Niederrhein die Pause nicht für das ein oder andere hochinteressante Testspiel nutzen. Unter anderem war Oberliga-Spitzenreiter Ratingen 04/19 im Einsatz und gewann mit 3:0 gegen die 1. Spvg Solingen-Wald 03. Der KFC Uerdingen spielte mit der zweiten Garde 3:3 gegen Viktoria Goch. Der FC Remscheid kassierte sieben Gegentreffer.

von Markus Becker · Gestern, 23:14 Uhr · 0 Leser
Bittere Pleite für das Landesliga-Schlusslicht FC Remscheid.
Bittere Pleite für das Landesliga-Schlusslicht FC Remscheid. – Foto: Stephan Horn

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
Landesliga 2
Bezirksliga 1
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3

Nicht nur der KFC Uerdingen nutze die spielfreie Pause, um auch einigen Akteuren aus der zweiten Reihe eine Chance zu geben. Entsprechend ist auch das 3:3 gegen Landesligist Viktoria Goch einzuordnen. Ähnlich handhabte es auch Oberliga-Tabellenführer Ratingen 04/19, setzte sich dafür aber mit 3:0 gegen die 1. Spvg Solingen-Wald 03 durch. Unterdessen verlor die DJK Adler Union Frintrop deutlich mit 0:4 gegen den FC Kray. Für eine ebenfalls große Überraschung sorgte der 4:0-Sieg des SV Straelen gegen den zwei Klasse höher agierenden TSV Weeze. Der FC Remscheid leistete sich eine kuriose 3:7-Niederlage nach frühem Führungstreffer gegen den TSV Ronsdorf.

Hier gibt es alle Spiele des Tages

>>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Duisburg, Dinslaken und Mülheim!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Düsseldorf!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Essen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Grevenbroich-Neuss!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kempen-Krefeld!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kleve-Geldern!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Moers!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Mönchengladbach-Viersen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Oberhausen-Bottrop!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Rees-Bocholt!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Remscheid!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Solingen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Wuppertal-Niederberg!

>>> Ähnliches gilt für die Liveticker am Spieltag auf FuPa Niederrhein!

Ausgewählte Testspiele vom 13. Februar

Gestern, 19:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
4
0
Abpfiff
+Video

Gestern, 20:00 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
SV Straelen
SV StraelenSV Straelen
0
4
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
2
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
3
2
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
1
1
Abpfiff
+Video

Gestern, 19:30 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
0
4
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
3
0
Abpfiff
+Video

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Bruckhausen
TSV BruckhausenTSV Bruckha.
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
3
1
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
0
5
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
3
7
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst II
8
0
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
3
0
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
BVH Dorsten
BVH DorstenBVH Dorsten
4
3
Abpfiff

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: