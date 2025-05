Die Spieler des KFC Uerdingen sind verzweifelt. – Foto: Ralph Görtz

KFC: "Menschenverachtend" - Harte Vorwürfe gegen Insolvenzverwalter In einem offenen Brief wendet sich die Mannschaft des KFC Uerdingen an die Öffentlichkeit. Besonders im Fokus der Vorwürfe findet sich Insolvenzverwalter Thomas Ellrich. Verlinkte Inhalte Regionalliga West KFC Uerdingen

Zuletzt war es sehr still geworden um die Spieler des KFC Uerdingen. Die hatte sich zwar in der Vergangenheit bereits mit einem offenen Brief an die Öffentlichkeit gewandt, doch in den vergangenen Wochen gab es keine neuen Meldungen mehr. Nun hat sich das Team erneut zu Wort gemeldet und von einer dramatischen Situation, die "bei nicht wenigen von uns inzwischen zu mentalem Druck, Angstzuständen und realen gesundheitlichen Problemen geführt."

Die Lage beim KFC Uerdingen ist dramatisch. Der Verein befindet sich aktuell mal wieder in einem Insolvenzverfahren, doch anders als in der Vergangenheit ist die Fortführungsprognose dieses Mal nicht gesichert. Statt gemeinsam nach Lösungen und dem Fortbestand des KFC zu suchen, streiten sich Insolvenzverwalter und Vorstand. Auf der Strecke bleiben die Fans und die Mannschaft. Die hat sich in einem offenen Brief nun zu Wort gemeldet und erhebt darin schwerwiegende Vorwürfe gegen den vom Amtsgericht bestellten Insolvenzverwalter Thomas Ellrich. Sogar von "menschenverachtendem" Verhalten ist hier die Rede. Nachdrücklich stellt die Mannschaft diese Forderungen: die umgehende Zahlung der ausstehenden Gehälter für den Zeitraum vom 1. bis 21. April

die sofortige Ausstellung aller Arbeitsbescheinigungen, damit die betroffenen Spieler und Trainer Anspruch auf Arbeitslosengeld erhalten können

endlich einen verbindlichen Ansprechpartner, der bereit ist, sich mit Respekt, Menschlichkeit und Lösungswillen der Situation zu stellen

>>> Alle KFC-News im Überblick Der offene Brief der KFC-Spieler im Wortlaut