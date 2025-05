KFC-Mannschaft wirft Thomas Ellrich Menschenverachtung vor

Die Spieler des KFC Uerdingen und auch das Trainerteam um René Lewejohann haben in der Saison 24/25 einiges mitmachen müssen. Nach dem Aufstieg aus der Oberliga wurde schnell bekannt, dass der KFC Uerdingen eine riesige Finanzierungslücke hat. Sie mussten auf Gehälter warten, verzichten und sonstige Einschränkungen in ihrer Arbeit hinnehmen. Mitte April wurde gar die Mannschaft vom Spielbetrieb komplett zurückgezogen. Und damit ist die Geschichte noch nicht vorbei.

Schwere Vorwürfe

Nach den Querelen der vergangenen Tage um die gescheiterten Krisengespräche bei der Stadt sowie die Ultimaten des Insolvenzverwalters Thomas Ellrich, gibt es nun eine weitere Wendung. Denn Mannschaft und Trainerteam haben sich am Freitag mit einem offenen Brief an die Öffentlichkeit gewandt – und sie erheben darin gegenüber dem Insolvenzverwalter Thomas Ellrich schwere Vorwürfe. Die jetzige Situation sei für die Spieler „in ihrer Gesamtheit existenzbedrohend“, schreiben sie, „beruflich, finanziell und zunehmend auch psychisch.“ Viele von ihnen hätten privat massive Einschränkungen in Kauf genommen, um für den KFC zu spielen. „Was wir aber aktuell erleben, übersteigt jede normale Belastungsgrenze – und hat bei nicht wenigen von uns inzwischen zu mentalem Druck, Angstzuständen und realen gesundheitlichen Problemen geführt.“