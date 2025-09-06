KFC live: Uerdingen zu Gast in Büderich - im Ticker und Stream

Viel schlechter hätte die Saison für Büderich kaum beginnen können. Der Meerbuscher Stadtteilverein ist nach drei Spielen noch ohne Punkt und damit Schlusslicht in der Tabelle. Drei erzielte Treffer und 14 Gegentore sprechen eine deutliche Sprache. Am vergangenen Wochenende gab es eine 0:5-Abreibung beim SC St. Tönis, davor waren Biemenhorst (2:6) und der SV Sonsbeck (1:3) mindestens eine Nummer zu groß. Was FCB-Coach Sebastian Siebenbach positiv stimmt, ist, dass seine Truppe zumindest Chancen kreiert, die dann aber kläglich vergeben hat.

KFC reist mit Schwung an

Ganz anders ist die Stimmungslage bei den Gäste aus Krefeld. Nach zwei Remis zum Auftakt gegen die Sportfreunde Baumberg und Sonsbeck ist am vergangenen Spieltag der Knoten scheinbar geplatzt. In der heimischen Grotenburg schoss der KFC die Gäste aus Biemenhorst mit 6:1 ab. Uerdingen ist in der Oberliga angekommen. Nun will das Team natürlich nachlegen und den Kontakt zur Spitzengruppe der Liga halten. Den Gegner will Stöhr keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. "Wir sollten uns von der Statistik nicht täuschen lassen – auch wenn sie jetzt Tabellenletzter sind. Wir müssen uns komplett straffen, sonst wird das ein schwieriges Programm", verriet er auf der Pressekonferenz vor dem Aufeinandertreffen. Klar ist: Rafael Hester wird ins Tor zurückkehren. Die Rotation für jeweils zwei Spiele mit Jonas Holzum soll zunächst bis zum Winter so fortgeführt werden.

Ihr schafft es am Sonntag nicht ins Stadion, wollt aber trotzdem keine Sekunde verpassen? Dann seid ihr bei FuPa Niederrhein genau richtig. Wir streamen die Partie live aus dem Stadion auf unserem YouTube-Kanal. Außerdem gibt es alle Tore und Höhepunkte direkt bei FuPa.tv und solltest ihr kein Bewegtbild verfolgen können, bleibt immer noch der ausführliche Ticker. Klickt euch rein und seid dabei!