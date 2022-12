KFC LIVE: MSV Düsseldorf führt gegen Uerdingen Oberliga Niederrhein: Der KFC Uerdingen spielt im Flinger Broich gegen den MSV Düsseldorf.

Am 21. Spieltag der Oberliga Niederrhein muss der KFC Uerdingen bereits zum zweiten Mal im Stadion Flinger Broich antreten. Nachdem die Sicherheitsbehörden bereits die Partie gegen die TuRU Düsseldorf dorthin verlegt haben, geht es nun auch gegen den MSV Düsseldorf im Stadion von Fortunas Regionalliga-Fußballern um die nächsten Punkte im Rennen um den Aufstieg.

Sieben Punkte beträgt derzeit der Rückstand des KFC Uerdingen in der Oberliga Niederrhein auf den Spitzenreiter SSVg Velbert. Zu groß ist das für die Ambitionen des KFC, der den direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga als Ziel ausgerufen hat. Ex-Trainer Alexander Voigt bekam das bereits zu spüren und wurde von seinen Aufgaben entbunden. Es übernahm interimsweise der Sportliche Leiter Patrick Schneider, bevor am Montag Björn Joppe als neuer Cheftrainer erstmalig das Training der Uerdingen leiten wird.

Für den MSV Düsseldorf geht es ebenfalls um wichtige Punkte. Aktuell steht der Aufsteiger auf dem ersten Abstiegsplatz bei drei Zählern Rückstand auf die Sportfreunde Hamborn 07, die über dem Strich stehen. Läuft alles perfekt, könnte der MSV auf einem Nicht-Abstiegsplatz überwintern, doch dafür benötigt es einen Sieg gegen den KFC und die Hamborner dürfen ihrerseits keinen Punkt holen.

So spielen die Mannschaften