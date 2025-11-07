Der KFC Uerdingen spielt am Freitagabend beim SV BW Dingden. – Foto: Ralph Görtz

KFC live: Gute Form soll im Abendspiel in Dingden fortgesetzt werden Oberliga Niederrhein: Der KFC Uerdingen ist ins Rollen gekommen, wurde kürzlich jedoch unverschuldet eingebremst. Gegen den starken Aufsteiger SV BW Dingden wird sich zeigen inwiefern die Formstärke auch über die längere Pause aufrechterhalten werden konnte.

Über den durchweg erfolgreichen Oktober hat sich der KFC Uerdingen als Top-Team in der Oberliga Niederrhein etabliert. Doch nachdem das eigentliche Spitzenspiel gegen Ratingen 04/19 kürzlich ins Wasser gefallen ist, durften sich Mannschaft und Trainer eine Woche länger als erwartet auf den kommenden Gegner, den SV Blau-Weiß Dingden, vorbereiten. >>> Zum WhatsApp-Kanal für den KFC Uerdingen

Spielt der Rasen diesmal mit? "Wir haben Ideen, wie wir sie knacken können. Und das wollen wir dementsprechend auch auf einem wahrscheinlich nicht so optimalen Rasen umsetzen", kündigte Trainer Julian Stöhr an. Anhand der jüngsten Spielvideos konnte sich Stöhr schon einen Eindruck von dem Geläuf machen. Kombiniert mit teils starken Regenfällen in den vergangenen Wochen dürfte sich der Rasen in keinem wesentlich besseren Zustand als jener in der heimischen Grotenburg befinden. Deshalb fühlte sich Stöhr im gleichen Atemzug auch an den Grund der Absage des letzten KFC-Heimspiels erinnert: "Das darf ich eigentlich jetzt auch nicht mehr sagen, nach unserem Football-Desaster."

Heute, 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden BW Dingden KFC Uerdingen KFC Uerdingen 20:00 live PUSH Anders als die Ratinger, die am vergangenen Dienstag gegen den A-Ligisten SV Hamborn (10:2) testeten, musste Uerdingen in der Zwischenzeit auf einen Ersatzgegner verzichten. Für den vergangenen Freitag sollte es eigentlich zum Landesligisten VfB Speldorf gehen, doch die verantwortliche Stadt Mülheim machte dem noch einen Strich durch die Rechnung: "Aber wie es dann so ist, wenn der KFC kommt, dann muss das die Stadt noch prüfen. Und die hat abgesagt", sagte Stöhr dazu.