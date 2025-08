KFC lässt sich nicht von Weltmeister stoppen

Bei Kevin Großkreutz, der zwischen 2018 und 2020 das Trikot des KFC Uerdingen in der dritten Liga trug, war das am Mittwochabend anders. Da nämlich empfing sein aktueller Verein, der SV Wacker Obercastrop, den Ex-Klub zum Testspiel auf dem heimischen Kunstrasenplatz. 1:4 endete das Aufeinandertreffen zwischen dem Westfalenligisten und dem Oberligisten.

Auch wenn keiner der KFC-Spieler mehr mit Großkreutz zusammen auf dem Platz stand, hielt es sie dennoch nicht ab, ein Geschenk an den Weltmeister zu verteilen. Nur Sekunden, nachdem Kingsley Marcinek die überfällige Führung für den KFC erzielte, erlief Großkreutz einen zu kurzen Rückpass der Uerdinger Defensive und egalisierte das Spiel wieder (53.).

Gut besuchte Partie

Der Ausgleich kam zu diesem Zeitpunkt überraschend, waren die Uerdinger doch bis dato weitgehend spielbestimmend. Sie verpassten es aber, sich zu belohnen. Vor allem Derick Gyamfi machte zunächst einen unglücklichen Eindruck, durfte mit dem Treffer zum 2:1 aber noch ein persönliches Erfolgserlebnis feiern. Nach vielen Wechseln in der Schlussphase, in der Obercastrop durchaus noch Chancen hatte, das Spiel erneut auszugleichen, erzielte Alexander Lipinski erneut zwei Tore zum 4:1-Endstand.

Mit der Leistung am Mittwochabend sei er sehr zufrieden, berichtet KFC-Trainer Julian Stöhr nach Abpfiff. „Gegen ein Westfalenliga-Spitzenteam haben wir gut angefangen, dann ein wenig nachgelassen und in der zweiten Halbzeit wieder nachgelegt. Am Ende ist es ein Tor zu hoch, aber dennoch verdient“, sagte er.

Auch wenn der KFC nicht mehr so hochklassig spielt wie früher, der Name und die ruhmreiche Vergangenheit des heutigen Oberligisten zieht noch immer. So hatten sich am Mittwochabend schätzungsweise 300 Zuschauer am Sportplatz in Obercastrop eingefunden. „Mehr als bei manchem Ligaspiel“, bemerkte ein Zuschauer auf einer der vielen Bänke auf dem Graswall.

Für die Uerdinger geht es am Sonntag mit dem Test gegen Ennepetal weiter – dann auch erstmals in der Grotenburg.

Wacker Obercastrop - KFC Uerdingen 1:4 (1:4).

KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen (46. Anthony Oscasindas), Dominik Burghard (46. Seongsun You), Jan Bachmann, Kingsley Marcinek (72. Malcom Scheibner), Pierre Rogasik (72. Nedzhib Hadzha), Batuhan Özden, Dave Fotso Youmssi (72. Alexander Lipinski), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (61. Maximilian Dimitrijevski), Noah Tomson (72. Mustafa Doganci), Derick Gyamfi (71. Noel-Etienne Reck). Tore: 0:1 Kingsley Marcinek (52.), 1:1 Kevin Großkreutz (53.), 1:2 Derick Gyamfi (56.), 1:3 Alexander Lipinski (83.), 1:4 Alexander Lipinski (90. Foulelfmeter).