KFC kassiert erneut drei Gegentreffer und verpatzt die Generalprobe

Eine knappe Woche vor dem Start der Rückrunde in der Oberliga Niederrhein bei den Sportfreunden Baumberg hat der KFC Uerdingen das letzte Testspiel absolviert. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit verlor die Mannschaft von Julian Stöhr am Sonntagnachmittag in der Grotenburg mit 2:3 gegen Westfalia Rhynern, den Tabellendritten der Oberliga Westfalen und verpatzte damit die Generalprobe vor dem Start ins Pflichtspiel-Jahr.
Im Tor feierte Zugang Justin Möllering sein Debüt für den KFC. Und schon nach wenigen Sekunden konnte er sich erstmals auszeichnen, der Abschluss der Gäste war allerdings auch nicht wirklich zwingend. Auf der anderen Seite nutzte der KFC seine erste Chance direkt zur Führung. Die Uerdinger setzten Rhynern früh unter Druck und erzwangen so einen Ballverlust tief in der eigenen Hälfte. Alexander Lipinski schickte Nedzhib Hadzha in die Tiefe, der legte geschickt ab auf Mohamed Benslaiman Benktib, der wenig Mühe hatte, den Ball aus kurzer Distanz im Tor unterzubringen (9.). Die Freude währte aber nur kurz, beinahe im direkten Gegenzug erzielte Rhynern den Ausgleich.
Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Mehrfach gelang es der Westfalia, nahezu überfallartig die hoch stehenden Uerdinger zu überspielen, in den entscheidenden Momenten waren die KFC-Abwehrspieler allerdings zur Stelle. Das Tor der Gäste war vor allem nach scharfen Ecken von Lipinski in Gefahr.
Eine Ecke war es auch in der zweiten Halbzeit, die die erste Gelegenheit eröffnete, dann aber für die Gäste. Der Kopfball aus kurzer Distanz bot Möllering die Gelegenheit, seine Qualitäten auf der Linie zu demonstrieren. Gekonnt kratzte er den Ball noch aus dem Eck und verhinderte so den Rückstand (53.). Generell präsentierte sich der neue Keeper in guter Verfassung, strahlte viel Souveränität aus und diente der Verteidigung oft als Anspielstation. Seine verbale Koordination war in der leeren Grotenburg gut zu vernehmen.
Mitte der zweiten Halbzeit, als beide Seiten etwas durchgewechselt hatten, erlangte der KFC mehr und mehr Oberwasser. Ephraim Kalonji sorgte mit einem sehenswerten Fernschuss für die erneute Führung (70.). Doch erneut hielt diese nur wenige Augenblicke, auch Rhynern traf aus der Distanz. Unachtsamkeiten in der Defensive begünstigten rund zehn Minuten vor Ende des Spiels gar den 3:2-Führungstreffer für die Gäste. Aufseiten des KFC kam im zweiten Durchgang auch Jesse-Garon Sierck ins Spiel, der vor einigen Jahren schon mal beim KFC spielte. Gut möglich, dass er der nächste Neuzugang für das Team von Coach Julian Stöhr ist.
