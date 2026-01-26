Justin Möllering hat auf sich aufmerksam gemacht. – Foto: Ralph Görtz

KFC kassiert erneut drei Gegentreffer und verpatzt die Generalprobe Eine Woche vor dem Rückrundenstart hat der KFC Uerdingen den letzten Härtetest gegen Westfalia Rhynern in den Sand gesetzt.

Eine knappe Woche vor dem Start der Rückrunde in der Oberliga Niederrhein bei den Sportfreunden Baumberg hat der KFC Uerdingen das letzte Testspiel absolviert. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit verlor die Mannschaft von Julian Stöhr am Sonntagnachmittag in der Grotenburg mit 2:3 gegen Westfalia Rhynern, den Tabellendritten der Oberliga Westfalen und verpatzte damit die Generalprobe vor dem Start ins Pflichtspiel-Jahr.

Im Tor feierte Zugang Justin Möllering sein Debüt für den KFC. Und schon nach wenigen Sekunden konnte er sich erstmals auszeichnen, der Abschluss der Gäste war allerdings auch nicht wirklich zwingend. Auf der anderen Seite nutzte der KFC seine erste Chance direkt zur Führung. Die Uerdinger setzten Rhynern früh unter Druck und erzwangen so einen Ballverlust tief in der eigenen Hälfte. Alexander Lipinski schickte Nedzhib Hadzha in die Tiefe, der legte geschickt ab auf Mohamed Benslaiman Benktib, der wenig Mühe hatte, den Ball aus kurzer Distanz im Tor unterzubringen (9.). Die Freude währte aber nur kurz, beinahe im direkten Gegenzug erzielte Rhynern den Ausgleich. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Mehrfach gelang es der Westfalia, nahezu überfallartig die hoch stehenden Uerdinger zu überspielen, in den entscheidenden Momenten waren die KFC-Abwehrspieler allerdings zur Stelle. Das Tor der Gäste war vor allem nach scharfen Ecken von Lipinski in Gefahr.