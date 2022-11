KFC kassiert die dritte Heimniederlage Die Uerdinger verlieren gegen den 1. FC Kleve in der Nachspielzeit mit 2:3 und büßen die Tabellenführung wieder ein. Warum der zweifache Torschütze Gianluca Rizzo ausgewechselt wird und er sich nicht freuen kann.

Dem wahrlich nicht übermächtigen 1. FC Kleve genügten drei Aktionen in der Grotenburg zum Sieg: ein überraschend mustergültiger Konter, ein Sonntagsschuss und eine kopflose KFC-Defensive. Nach der 2:3 (0:1)-Niederlage des KFC Uerdingen drängen sich Fragen auf: Hat die Mannschaft nichts aus den zurückliegenden Spielen gelernt? Wieso nimmt sie nicht den einen Punkt mit, sondern kassiert wie bereits gegen Union Nettetal in der Nachspielzeit das 2:3? Warum wechselt Trainer Alexander Voigt den zweifachen Torschützen Gianluca Rizzo aus, der gerade im Flow ist? Wackelt die Abwehr wieder? Hat der KFC, der damit die Tabellenführung wieder eingebüßt hat, einen Heimkomplex? Alle drei Niederlagen in dieser Saison wurden vor heimischem Publikum kassiert. Suche nach Antworten.

„Ich denke schon, dass wir lernfähig sind“, sagt Kapitän Leonel Kadiata. „Aber wir haben heute nicht alles gut gemacht. In der ersten Halbzeit waren die Abstände zu groß, das Tempo zu gering. So haben wir das Spiel da schon verloren. Natürlich müssen wir am Ende den einen Punkt mitnehmen, aber wir wollten unbedingt gewinnen und waren auch nah dran.“ Das ist richtig, denn Maik Odenthal, dessen Einwechslung zur Pause das Spiel deutlich belebte, hatte den dritten Treffer in der 83. Minute auf dem Fuß. Trainer Alexander Voigt hätte, wie schon gegen Nettetal, auch den einen Punkt gerne mitgenommen. „Da verlieren wir die Nerven, weil wir unbedingt gewinnen wollen und sind hinten offen“, sagt er mit Blick auf die Nachspielzeit. „Trotzdem hätten wir es wegverteidigen können.“ Die Fans akzeptierten den mit Kopflosigkeit gepaarten Siegeswillen, Pfiffe gab es nicht. Voigt hingegen war damit nicht einverstanden. Die Spieler auf dem Platz seien erfahren genug. „Das müssen sie auf dem Schirm haben und sich in der 93. auch mal mit einem Punkt begnügen. So hat man gar nichts in der Hand und das fühlt sich blöd an.“