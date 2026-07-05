KFC-Junioren bleiben Niederrheinligist – Bockum verpasst Aufstieg

Wie auch die U17 bleibt die U19 des KFC Uerdingen in der Niederrheinliga. – Foto: Andreas Bornewasser

Großer Jubel in der Nachwuchsabteilung des KFC Uerdingen. Sowohl die A- als auch die B-Junioren haben sich für die Niederrheinliga qualifiziert. Den A-Junioren von Trainer Christian Höfer langte dabei nach einer 2:0-Führung ein 2:2 (1:0) beim SC Velbert, die B-Junioren schlugen im Gipfeltreffen den SV Budberg durch Tore von Alexander Ado Digane (2) und Bent Julius Heydel mit 3:2.

Die Budberger steigen allerdings, neben der SG Essen-Schönebeck, dem SV Straelen und 1. FC Mönchengladbach, direkt mit auf, während die U16 von RW Oberhausen und Schwarz-Weiß Essen kommenden Sonntag um den sechsten Platz streiten.

A-Jugend: St. Tönis zum Abschluss mit 4:4

Die A-Junioren des SC St. Tönis, die vergangene Woche schon alles in trockene Tücher gebracht hatten, verabschiedeten sich unterdessen mit einem 4:4 (3:1) bei den Sportfreunden Schonnebeck aus der Runde. Dabei führten die Schützlinge von Trainer Jonas Schüler bereits 3:1 und 4:2, kassierten aber in der Endphase noch zwei Gegentreffer. Henryk Dudek (3./23.), Oumar Sangare (17., Elfmeter) und Georgios Svoronos (77.) trafen. Francisco Javier Arias-Ruiz sah die Rote Karte (43.). Neben den St. Tönisern und dem KFC gehen hier noch Schwarz-Weiß Essen, der 1. FC Kleve und der SC Velbert hoch, während der DSC 99 Düsseldorf und die SVG Neuss-Weissenberg nächste Woche nochmals ran müssen.

Punkt hilft Bockums C-Jugend nicht mehr

Bei den C-Junioren, wo der VfB Homberg, VfB Bottrop, Sportfreunde Neuwerk und 1. FC Kleve die Qualifikation gewannen, verabschiedete sich der TSV Bockum beim SV Budberg mit einem 1:1 (0:1), blieb aber Vierter und damit Letzter in seiner Gruppe. Janne Finn Kruth sorgte mit seinem Ausgleich aber wenigstens für einen versöhnlichen Abschluss. Als bester Zweiter geht noch der SV Bayer Wuppertal direkt hoch, während die Sportfreunde Hamborn 07 und der VfB Hilden kommende Woche in einem Entscheidungsspiel das sechste Team für die Niederrheinliga ausspielen.