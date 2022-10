KFC im Pokal-Knüller ohne Zimmermann Niederrheinpokal: Phil Zimmermann steht dem KFC Uerdingen im Pokalspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen nicht zur Verfügung.

Die Freude über den 2:1-Sieg gegen den VfB Hilden hielt sich am Sonntag nach dem Spiel in der Uerdinger Kabine in Grenzen. Denn dort erfuhren die Spieler, dass sich ihr Mannschaftskamerad Phil Zimmermann in der 23. Minute zum zweiten Mal in seiner Karriere im rechten Knie einen Kreuzbandriss zugezogen hat. „Er ist im Rasen hängengeblieben. Das ist echt bitter für den Jungen. Er war auf einem guten Weg und hatte sich gerade wieder so richtig rangekämpft“, sagte Trainer Alexander Voigt am Dienstag nach dem Training.

Wer den Abwehrspieler am Mittwoch im Achtelfinalspiel des Niederrheinpokals gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen auf der rechten Seite in der Viererkette ersetzen wird, konnte der Coach noch nicht sagen: „Nach der Englischen Woche geht der ein oder andere Spieler auf dem Zahnfleisch. Ich muss sehen, wer am Mittwoch einsatzbereit ist. Ich werde in der Startelf auf jeden Fall was ändern.“

Pascale Talarski ist nach auskurierter Verletzung wieder dabei. Voigt lässt ihn aber erstmal auf der Bank sitzen. Auch Vedran Beric und Levan Kenia gehören wieder zum Kader. Kai Evers (Muskelfaserriss) und Charles Atsina (Hexenschuss) fallen aus. Voigt will mit Blick auf die kommenden Oberligaspiele kein Risiko eingehen und zu Beginn nur hundertprozentig fitte Spieler auf den Rasen schicken: „Klar ist, dass wir im Pokal weiterkommen wollen. Aber ich habe den Blick auch schon auf das nächste Punktspiel. Ich bin da offen und ehrlich. Wenn ich mir das aussuchen könnte, würde ich die drei Punkte nehmen. Aber das ist ein geiles Pokalspiel, wenn sich im Laufe des Spiels die Chance ergibt, wollen wir sie nutzen, das ist doch klar.“ Innerhalb der Mannschaft sei die Vorfreude auch groß: „Das ist auch gut so. Es gibt ja auch viele Berührungspunkte mit Spielern, die schon in Oberhausen gespielt haben. Auch Mittwochabends in der Grotenburg bei Flutlicht und vor einer tollen Kulisse zu spielen, ist schon was besonderes.“