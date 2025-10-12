KFC holt Zittersieg, Baumberg klettert auf Rang zwei, FCB atmet auf

Am 9. Spieltag in der Oberliga Niederrhein behauptete Ratingen 04/19 die Tabellenführung. Die Sportfreunde Baumberg kletterten auf den zweiten Rang, der KFC Uerdingen holte einen Zittersieg bei der DJK Adler Union Frintrop und der VfB Hilden betrieb beim 4:1-Sieg gegen den SV Biemenhorst Chancenwucher. Eine derbe Klatsche gab es für den VfB Homberg. Diese Partien gab es außerdem.

Ratingen 04/19 verteidigt Tabellenführung

>>> So liefen die Spiele am Freitagabend ________________ 1. FC Kleve nach Pleite Letzter

>>> So liefen die Spiele am Freitagabend ________________ SpVg Schonnebeck siegt im Topspiel

________________ FC Büderich verlässt die Abstiegszone

Mit einem 3:1-Auswärtssieg beim 1. FC Monheim hat der FC Büderich die Abstiegszone hinter sich gelassen. In der ersten Halbzeit kam Talha Demir zur einzig nennenswerten Offensivaktion, sein Schuss ging aber knapp am Büdericher Kasten vorbei (13.). Nach dem Seitenwechsel scheiterte Zissis Alexandris für Monheim (47.) und auch Büderichs Jamil Jamal Al Hussein konnte das Spielgerät nicht im Kasten unterbringen (51.). Besser machte es sein Mitspieler Kaies Alaisame, der kurz darauf den FCB in Front brachte (52.). Zehn Minuten später stellte Kevin Weggen mittels verwandeltem Foulelfmeter auf 2:0, die Entscheidung brachte Linus Ansumana nach 70 Zeigerumdrehungen. Monheim war in der Schlussphase noch einmal alles nach vorn, mehr als der Anschlusstreffer von Demir in der Nachspielzeit war aber nicht mehr drin (90.+1). ________________ Uerdingen holt Zittersieg in Frintrop

Der KFC Uerdingen hat nach starken Anfangsphase stark nachgelassen. Letztlich reichte es zu einem knappen 2:1-Sieg bei der DJK Adler Union Frintrop. Hier gibt es den ausführlichen Spielbericht. ________________ HSG und ETB teilen die Punkte

Keinen Sieger gab es im Duell zwischen der Holzheimer SG und dem ETB Schwarz-Weiß Essen. Auch auf Tore mussten die Zuschauer lange Zeit verzichten. Dafür ging es in der Schlussphase aber noch richtig zur Sache. Joshua Kapenda brachte die Gäste drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit in Führung, doch die Freude währte nur kurz. In der 90. Minute glich Oguz Ayan für den Aufsteiger aus. ________________ Baumberg schiebt sich auf Rang zwei

Die Sportfreunde Baumberg haben sich auf den zweiten Tabellenplatz verbessert. Möglich war das durch einen Last-Minute-Sieg bei Blau-Weiß Dingden. Nach ausgeglichener Anfangsphase sorgte Timo Hölscher nach 33 Minuten für die Gäste-Führung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte scheiterte Mohamed Salman aus kurzer Distanz an der starken Reaktion des Baumberger Keepers. Nach dem Seitenwechsel wollte Dingden unbedingt den Ausgleich. Belohnt wurden sie kurz vor Schluss, als Moritz Osthoff nach schöner Flanke zum 1:1 einschob. Die blau-weiße Freude währte aber nur kurz, denn Louis Klotz markierte in der 90. Minute den 2:1-Endstand. ________________ Hilden siegt souverän

Einen dominanten Auftritt zeigte der VfB Hilden im Heimspiel gegen den SV Biemenhorst. Nach Steilpass von Lukas Lier in den Lauf von Mohamed Cisse, lief der in den Strafraum und vollstreckte mit Wucht in den Winkel (28.). Gute Chancen auf das 2:0 ließ der VfB ungenutzt verstreichen, sodass kurz vor der Pause Luca Pruhe per Foulelfmeter trocken den Ausgleich erzielte. Nach dem Seitenwechsel betrieb Hilden weiteren Chancenwucher. Len Heinson (54./56.) und Etienne Feese (55.) vergaben gleich drei Hochkaräter innerhalb von 120 Sekunden. Erst in der 64. Minute war die Kugel wieder drin. Feese musste nur noch den Fuß hinhalten. Pascal Weber sorgte kurz darauf für die Vorentscheidung (74.), ehe Feese zum 4:1-Endtand traf (83.). ________________ SC St. Tönis zerlegt VfB Homberg Heute, 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 SC St. Tönis VfB Homberg VfB Homberg 4 0 Abpfiff Der VfB Homberg beendet die Auswärtsfahrt zum SC St. Tönis mit einer klaren 0:4-Schlappe. Danach hatte es zunächst aber gar nicht ausgesehen, wenngleich Ariyoh Yussuf Ayinla die Hausherren durch ein Eigentor früh auf die Siegerstraße brachte. Zwei gute Chancen hatte St. Tönis vor der Pause noch, doch weder Morten Heffungs (20.) noch Mario Knops (45.) konnten erfolgreich abschließen. Nach dem Seitenwechsel drückte Homberg. Marcio Blank scheiterte aus kurzer Distanz an SC-Keeper Tim Schrick (67.). Ein Strafstoß zehn Minuten vor dem Ende brachte die Vorentscheidung. Knops verwandelte sicher zum 2:0. Julian Andres Suaterna Florez (83.) und Kohei Nakano (87.) erhöhten den Spielstand weiter.

Das ist der nächste Spieltag

10. Spieltag

Sa., 18.10.25 18:00 Uhr KFC Uerdingen - 1. FC Monheim

So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SV Blau-Weiß Dingden

So., 19.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SpVg Schonnebeck

So., 19.10.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Kleve

So., 19.10.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SC St. Tönis 1911/20

So., 19.10.25 15:00 Uhr VfB Homberg - Holzheimer SG

So., 19.10.25 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - DJK Adler Union Frintrop

So., 19.10.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - Ratingen 04/19

So., 19.10.25 15:30 Uhr FC Büderich - VfB 03 Hilden

