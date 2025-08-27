KFC: Hoher Respekt vor Biemenhorst, Pokal-Urteil wohl am Freitag

Der Saisonstart des KFC Uerdingen ist nach zwei Zählern aus ebenso vielen Spielern sicher noch ausbaufähig. Im Zuge der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den SV Biemenhorst (28. August, 20 Uhr) betonte Trainer Julian Stöhr "individuelle Fehler", die auch zuletzt gegen den SV Sonsbeck (2:2) ins Gewicht fielen. Der Ärger über den erneut verpassten Dreier ist in der Zwischenzeit aber schon verflogen.

"Nach dem Spiel ist man immer etwas emotionaler, das Trainerteam, die Mannschaft. Das Spiel haben wir jetzt aber aufgearbeitet und den Spielern gezeigt, die Fehler gemacht haben", erklärt Stöhr. Der 35-Jährige ist sich aber auch für die Zukunft bewusst, dass sich gerade in seiner jungen Mannschaft Unkonzentriertheiten durch die Saison ziehen können. "Solche individuellen Fehler kann man auch nicht komplett abstellen. Deswegen gucken wir jetzt schon auf das nächste Spiel. Dabei ist es auch gut, dass man in einer englischen Woche sofort wieder spielt. Dann wollen wir endlich den ersten Dreier holen."

Der kommenden Gegner, der SV Biemenhorst, startete ligaweit als einziges Team ohne Punktverlust. Da der KFC bereits am vorigen Samstag gefordert war, blieb Stöhr am Folgetag genügend Zeit, um den SVB beim furiosen Heimsieg gegen den FC Büderich (6:2) aus nächster Nähe zu beobachten. "Bei denen ist es besonders die Offensive, die sehr gut ist. Die kenne ich auch noch aus dem vergangenen Jahr", analysiert Stöhr und hebt dabei besonders Luca Puhe, Jannis Schmitz und Iker Prudencio hervor: "Zehn Tore nach zwei Spielen sprechen da für sich."

In der Vorsaison ließ Biemenhorst besonders bei eigenen Heimspielen aufhorchen, bot insgesamt sogar den Zuschauerschnitt. Vergleichen mit der immensen Fan-Power des KFC möchte Stöhr dies aber nicht: "Da sind wir noch einmal eine andere Hausnummer", betont der Übungsleiter, dem Biemenhorst in der Kategorie 'Lautstärke' aber dennoch positiv aufgefallen ist. "Ich hab’s im letzten Jahr dort erlebt (als Trainer des ETB SW Essen, Anm. d. Red.), da haben wir 3:1 gewonnen. Das war auch ein Spiel, was zweikampfintensiv und von Lautstärke geprägt war. Auch auswärts habe ich erlebt, wie sie viel mit Lautstärke arbeiten – auf dem Feld und von der Bank."

Neue Namen in der Startelf?

Neben dem bereits bekannten, langfristigen Ausfall von Adam Tolba, kann der KFC personell aus dem Vollen schöpfen. Ein paar Veränderungen in der Startelf sind im Bereich des Möglichen, hier wollte sich Stöhr jedoch nicht in die Karten schauen lassen. Auch einen ersten Einsatz von Ephraim Kalonji in der Anfangsformation ließ er offen.

Für die interne Stimmung käme in jedem Fall ein erster Dreier mehr als gelegen: "Fakt ist auch, dass die Stimmung nicht ganz optimal durch die Ergebnisse ist, weil sich die Jungs auch ein bisschen mehr versprochen haben", berichtet Stöhr. "Ich sage auch immer: Im Fußball geht es um Emotionen, um Gefühle und auch um gute Laune. Diese gute Laune holen wir uns nur durch einen Sieg"

Nordtribüne bleibt geschlossen

Für die mitgereisten Anhänger und Unterstützer des SVB wird diesmal - anders als im ersten Heimspiel gegen die Sportfreunde Baumberg - diesmal nicht die Nordtribüne aufgemacht. Alle Zuschauer werden sich, wie wohl auch für den Großteil aller weiteren Heimspiele in der Südtribüne tummeln.

Baldige Pokalentscheidung erwartet

Angesprochen auf die noch offene Causa der Rechtmäßigkeit des Sieges in der ersten Pokalrunde, erwarten die Verantwortlichen des KFC baldige Planungssicherheit. Am Freitag soll das finale Urteil gefällt werden, ob der Einspruch des SSV Bergisch Born Recht erhält. Wie es der Zufall will, stünde in Runde zwei auch erneut der SV Biemenhorst als Gegner parat.