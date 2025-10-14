Hier trafen die beiden Klubs noch in der Vorsaison aufeinander. – Foto: Ralph Görtz

KFC hofft auf das "eine Spiel" gegen Drittliga-Primus MSV Niederrheinpokal: Zweifellos geht der MSV Duisburg ins Duell mit dem KFC Uerdingen als turmhoher Favorit. KFC-Trainer Julian Stöhr rechnet sich immerhin eine vorsichtige Zehn-Prozent-Chance auf eine Überraschung aus. Verlinkte Inhalte Niederrheinpokal MSV Duisburg KFC Uerdingen

"Wir haben fast wieder die volle Kapelle“, sagte Dietmar Hirsch, Cheftrainer des MSV Duisburg, den Vereinsmedien im Vorfeld. Ausschließlich Dennis Borkowski wird für den Pokalschlager ausfallen. Der KFC Uerdingen darf seinerseits sogar mit dem gesamten Kader am Mittwochabend (15. Oktober, 19.30 Uhr) im Grotenburg-Stadion antreten. Dass mit inzwischen zwei Ligen Unterschied die Rollen überdeutlich verteilt sind, gestand Cheftrainer Julian Stöhr vor Spielbeginn ein.

Stöhr: "Dann wäre ich in der falschen Sportart" "Von zehn Spielen gewinnt der MSV wahrscheinlich neun relativ souverän gegen uns", sagte der Übungsleiter in einer Presserunde, hofft entsprechend auf "dieses eine Spiel", in welchem besonders die eigene Defensive so lange wie möglich standhalten soll. Der hervorragende Saisonstart der Duisburger ist Stöhr natürlich auch nicht verborgen geblieben. In Patrick Sussek, Jan-Simon Symalla und Rasim Bulic erkennt er beim Gegner sogar gleich mehrere Akteure, die "Zweitliga-Niveau" aufweisen.

Morgen, 19:30 Uhr KFC Uerdingen KFC Uerdingen MSV Duisburg MSV Duisburg 19:30 live PUSH In Anbetracht des bisweilen holprigen Saisonstarts seiner eigenen Mannschaft möchte der Trainer aber noch lange nicht die Flinte ins Korn werfen: "Wenn ich in das Spiel gehen würde und hoffe nur nicht zu hoch zu verlieren, wäre ich in der falschen Sportart, falsch beim KFC und auch falsch auf dem Oberliga-Niveau."

Besonders die erste Hälfte im vergangenen Oberliga-Spiel gegen die DJK Adler Union Frintrop (2:1) sollte seinen Schützlingen Mut machen. Die dort an den Tag gelegte Aggressivität gegen den Ball und der direkte Zug zum Tor dürften Voraussetzungen für eine Pokalüberraschung sein. Gleichwohl weiß Stöhr, dass sein Team anders als Frintrop dem Ball gegen den MSV häufiger hinterherlaufen wird, als ihn selbst zu kontrollieren. Hirsch erwartet ein ganz anderes Spiel als gegen Nettetal Klar ist aber auch: Aus rein sportlicher Sicht ist es für Uerdingen das klassische Bonusspiel, ernsthafte Fallhöhe besteht nur auf Seiten der Zebras, die sich das Team von Dietmar Hirsch über die vergangenen 14 Monate jedoch auch stückweise erarbeitet hat. Damals trat Duisburg noch wie Uerdingen in der Regionalliga West an, ein Durchmarsch in Liga zwei stand noch in weiter Ferne. Getragen von der anhaltenden Euphorie in der Stahlstadt mischt der MSV nun aber auch die 3. Liga auf und ist neben Bayern München und Borussia Dortmund das einzige Profiteam in Deutschland, das in dieser Saison noch kein Pflichtspiel verloren hat. Entsprechend selbstbewusst gibt sich MSV-Coach Dietmar Hirsch: "Wir müssen unsere beste Leistung auf den Platz bringen, dann werden wir eine Runde weiterkommen."

Patrick Sussek spielt für den MSV eine erneut herausragende Runde. – Foto: Imago Images