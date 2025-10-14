KFC hofft auf das "eine Spiel" gegen Drittliga-Primus MSV

"Wir haben fast wieder die volle Kapelle“, sagte Dietmar Hirsch, Cheftrainer des MSV Duisburg, den Vereinsmedien im Vorfeld. Ausschließlich Dennis Borkowski wird für den Pokalschlager ausfallen. Der KFC Uerdingen darf seinerseits sogar mit dem gesamten Kader am Mittwochabend (15. Oktober, 19.30 Uhr) im Grotenburg-Stadion antreten. Dass mit inzwischen zwei Ligen Unterschied die Rollen überdeutlich verteilt sind, gestand Cheftrainer Julian Stöhr vor Spielbeginn ein.
"Von zehn Spielen gewinnt der MSV wahrscheinlich neun relativ souverän gegen uns", sagte der Übungsleiter in einer Presserunde, hofft entsprechend auf "dieses eine Spiel", in welchem besonders die eigene Defensive so lange wie möglich standhalten soll. Der hervorragende Saisonstart der Duisburger ist Stöhr natürlich auch nicht verborgen geblieben. In Patrick Sussek, Jan-Simon Symalla und Rasim Bulic erkennt er beim Gegner sogar gleich mehrere Akteure, die "Zweitliga-Niveau" aufweisen.
In Anbetracht des bisweilen holprigen Saisonstarts seiner eigenen Mannschaft möchte der Trainer aber noch lange nicht die Flinte ins Korn werfen: "Wenn ich in das Spiel gehen würde und hoffe nur nicht zu hoch zu verlieren, wäre ich in der falschen Sportart, falsch beim KFC und auch falsch auf dem Oberliga-Niveau."
Besonders die erste Hälfte im vergangenen Oberliga-Spiel gegen die DJK Adler Union Frintrop (2:1) sollte seinen Schützlingen Mut machen. Die dort an den Tag gelegte Aggressivität gegen den Ball und der direkte Zug zum Tor dürften Voraussetzungen für eine Pokalüberraschung sein. Gleichwohl weiß Stöhr, dass sein Team anders als Frintrop dem Ball gegen den MSV häufiger hinterherlaufen wird, als ihn selbst zu kontrollieren.
Klar ist aber auch: Aus rein sportlicher Sicht ist es für Uerdingen das klassische Bonusspiel, ernsthafte Fallhöhe besteht nur auf Seiten der Zebras, die sich das Team von Dietmar Hirsch über die vergangenen 14 Monate jedoch auch stückweise erarbeitet hat. Damals trat Duisburg noch wie Uerdingen in der Regionalliga West an, ein Durchmarsch in Liga zwei stand noch in weiter Ferne.
Getragen von der anhaltenden Euphorie in der Stahlstadt mischt der MSV nun aber auch die 3. Liga auf und ist neben Bayern München und Borussia Dortmund das einzige Profiteam in Deutschland, das in dieser Saison noch kein Pflichtspiel verloren hat. Entsprechend selbstbewusst gibt sich MSV-Coach Dietmar Hirsch: "Wir müssen unsere beste Leistung auf den Platz bringen, dann werden wir eine Runde weiterkommen."
Der Cheftrainer des MSV hat die Uerdinger zuletzt beim beidseitig äußerst biederen 2:1-Heimerfolg gegen die Holzheimer SG gesehen, um das Auftreten des Kontrahenten auf Naturrasen einschätzen zu können. Besonders im Hinblick auf die vergangenen Pokalrunde, wo der MSV auf dem "Beton" – dem Kunstrasen beim SC Union Nettetal – sogar um ein Ausscheiden zittern musste, erwartet Hirsch, dass sich die Qualitäten seiner Mannschaft auf dem Rasenplatz in der Grotenburg deutlicher bemerkbar machen.
Neben der ohnehin bestehenden Rivalität der beiden Klubs, brachte der Saisonverlauf der vergangenen Spielzeit noch eine zusätzliche Würze ins Wiedersehen. Damals gab der KFC kurz vor dem Rückspiel in Duisburg den Rückzug vom Spielbetrieb bekannt, der MSV musste entsprechend auf die wohl einkalkulierten Einnahmen aus dem Duell verzichten.
So dürften in den Reihen der Zebra-Fans nicht unbändige Euphorie herrschen, dass der KFC so schnell schon wieder vor der Brust steht. Rund 1000 Tickets auf Seiten des MSV sollen noch verfügbar sein, für KFC-Fans sind nur noch wenige Eintrittskarten verfügbar. In jedem Fall wird es aber eine stimmungsgeladene Begegnung und ob der KFC tatsächlich das "eine Spiel“ erwischt, in dem der Favorit ins Straucheln gerät, wird sich am Mittwochabend zeigen.