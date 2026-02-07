KFC hat Streaminganbieter gefunden – wartet aber auf das Okay des FVN

Am Samstag gibt es für die Fans des KFC noch keinen Livestream. – Foto: Ralph Görtz

Fans des KFC Uerdingen, die es am Samstagabend, 18 Uhr, nicht schaffen, die Partie in der Grotenburg gegen den SV Sonsbeck zu besuchen, werden keine Live-Bewegtbilder des Spiels sehen können. Sie haben die Möglichkeit, den Burgfunk zu hören, oder müssen sich mit Livetickern begnügen. Einen Videostream hingegen von den Heimspielen des KFC gibt es nicht mehr – beziehungsweise noch nicht. Denn wie der Krefelder Klub am Freitag mitteilte, habe man einen bekannten und zuverlässigen Streaminganbieter gefunden, der künftig die Heimspiele live aus der Grotenburg übertragen und kommentieren soll. Vorgesehen ist dabei die Einführung eines Tages- sowie eines Rückrundenpasses.

„Die organisatorischen und technischen Voraussetzungen für die Übertragungen sind bereits vollständig geklärt“, teilt der Verein mit. Es wäre bereits möglich gewesen, die anstehende Heimpartie gegen Sonsbeck live zu übertragen. Aktuell stehe jedoch noch die finale Genehmigung durch den Verband aus. „Der zuständige Verbandsausschuss des Fußballverbandes Niederrhein (FVN) muss noch über den entsprechenden Antrag entscheiden“, heißt es weiter. Der KFC wartet nun die Entscheidung des Verbands ab und hofft auf eine zeitnahe positive Rückmeldung. Das nächste Heimspiel des KFC Uerdingen steigt am 1. März, dann ist der FC Büderich zu Gast. Da bis dahin noch drei Wochen ins Land ziehen, dürfen sich die Fans berechtigte Hoffnungen machen, dass bis dahin alles geklärt ist und das Spiel übertragen werden kann.

Kostenlose Streams der Hinrunde bei FuPa

Zur Erinnerung: Im Januar hatte der KFC mitgeteilt, dass es, anders als in der Hinrunde, keine kostenlosen Streams mehr aus der Grotenburg geben wird. Seit Anfang der Saison hatte FuPa solche Streams angeboten. „Der Stadionbesuch ist für uns ein zentraler Bestandteil der KFC-Identität und ein wichtiger Baustein für die nachhaltige Zukunft unseres Vereins. Wir möchten die Fans des KFC in der Grotenburg wieder stärker zusammenbringen und die Atmosphäre vor Ort bewusst fördern“, hatte der KFC geschrieben. Weil das aber nicht allen Fans aus den unterschiedlichsten Gründen im Zwei-Wochen-Rhythmus möglich ist, hagelte es vor allem im Netz Kritik an diesem Vorgehen.