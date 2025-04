Die Oberliga ist nicht in Gefahr. – Foto: Ralph Görtz

KFC: Hat die aberkannte Gemeinnützigkeit Folgen für die Oberliga? Der KFC Uerdingen wurde aus der Regionalliga West zurückgezogen, die Gemeinnützigkeit wurde aberkannt. Darf der Verein dann überhaupt in der Oberliga spielen? Verlinkte Inhalte Regionalliga West Oberliga Niederrhein KFC Uerdingen

Der KFC Uerdingen spielt nicht mehr in der Regionalliga West, so viel steht nach dem Rückzug fest. Der Insolvenzverwalter des ehemaligen Bundesligisten sah sich zu diesem Schritt gezwungen, auch weil dem Verein seine Gemeinnützigkeit aberkannt wurde. Kann der KFC ohne diesen Status überhaupt in der Oberliga spielen?

Die Antwort lautet nach FuPa-Informationen und -Recherchen: Ja! Grundsätzlich darf der KFC Uerdingen am Spielbetrieb in der Oberliga Niederrhein teilnehmen, schließlich sind auch Lizenzvereine bzw. deren Reserve-Mannschaften in der Oberliga zugelassen. Das ist ein Grundsatz der Oberliga als höchste Spielklasse im Fußballverband Niederrhein (FVN). Lizenzvereine können sowohl gemeinnützig als auch nicht-gemeinnützig sein. Gespräche mit Finanzverwaltung laufen - keine Spendenquittungen ausstellbar

Die Gemeinnützigkeit hat für Vereine vor allem große wirtschaftliche und steuerliche Vorteile; so gibt es unter anderem Steuerfreibeträge, andere Steuersätze und der Status hilft bei der Glaubwürdigkeit des Klubs. Deshalb teilte Thomas Ellrich als Insolvenzverwalter im Zuge des Rückzugs auch mit: "Die Gründe für diesen Schritt sind wirtschaftlicher Natur: Kürzlich erfuhr der Insolvenzverwalter, dass dem KFC Uerdingen von der Finanzverwaltung bereits vor einiger Zeit die Gemeinnützigkeit entzogen wurde, was insbesondere in der gegenwärtigen Situation mit weitreichenden Folgen verbunden ist. Die genauen Umstände dieses Sachverhalts werden derzeit noch geprüft. Der Entzug der Gemeinnützigkeit aber bedeutet, dass künftig weniger bis gar keine Geld- und Sachspenden zu erwarten sind. Zusätzlich würde die Beschäftigung von ehrenamtlichen Helfern dadurch erheblich erschwert." Als gemeinnütziger Verein dürfen Vereine Spendenbescheinigungen ausstellen, was für viele Sponsoren insbesondere im Amateurfußball mittlerweile eine Grundvoraussetzung für eine monetäre Unterstützung ist. Wie Ellrich schon angibt, ist der Entzug ein Schlag ins Kontor des Traditionsvereins, denn wer diesen Sonderstatus verliert, wird automatisch zum wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und dann gelten gänzlich andere steuerliche Pflichten. Eine Überraschung ist die Aberkennung aber ohnehin nicht, denn auch das Finanzamt Krefeld hat bekanntlich einen Insolvenzantrag für den KFC eingereicht.