KFC gewinnt zwei Tests parallel, beklagt aber schwere Verletzung

Hat sich verletzt: Joshua Salonen. – Foto: Hubert Wilschrey

Das gibt es auch nicht oft: Der KFC Uerdingen hat am Montag mit seiner Oberliga-Mannschaft gleich zwei Testspiele parallel bestritten und Viktoria Goch und den OSV Meerbusch jeweils deutlich geschlagen. Allerdings gibt es auch einen großen Wermutstropfen: Joshua Salonen hat sich das Schlüsselbein gebrochen.

Durch diesen Vorgang haben die Spieler ausreichend Spielzeit erhalten und sich für die nächsten Aufgaben in der Liga empfehlen können. Am Sonntag treffen die Uerdinger auswärts auf die Sportfreunde Baumberg und werden dabei auf Salonen verzichten müssen. Der Kanadier mit finnischen Wurzeln traf zwar doppelt gegen Goch, brach sich aber „in der letzten Aktion des Spiels“ das Schlüsselbein und kugelte sich die Schulter aus, wie der KFC mitteilt. „Mit zwei Toren und einem Assist war er ohne Frage der Mann des Abends. Bis zu jener unglücklichen Aktion am Ende der Partie.“

Der KFC Uerdingen musste am Wochenende in der Oberliga Niederrhein pausieren, weil die Partie gegen Fortuna Düsseldorf II auf den 9. September verschoben wurde. Stattdessen entschied sich das Trainerteam für eine besondere Maßnahme: Eine von Cheftrainer Julian Stöhr betreute Elf testete gegen Landesliga-Klub Viktoria Goch, die Assistenten Christian Höfer und Ioannis Alexiou betreuten die zweite Elf im Test gegen das Bezirksliga-Top-Team OSV Meerbusch.

Landesligist Goch glich zwar Wladimir Wagners Führungstor aus, hatte in der Folge aber nicht mehr viel entgegenzusetzen. Der Stürmer traf wie Salonen doppelt, auch Mario Knops und Alexander Lipinski jubelten beim 6:1-Erfolg.

Die andere Elf des KFC schoss ebenfalls sechs Tore, musste beim 6:2 beim OSV Meerbusch aber zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Der Bezirksligist verpasste zuletzt zum zweiten Mal in Folge in der Relegation den Aufstieg, greift aber auch in dieser Spielzeit wieder an. Marvin Monning schoss das 1:0 für die Gastgeber (17.), bevor Dave Fotso Youmssi die Partie mit einem Doppelpack drehte (22./32.).

Im zweiten Durchgang verkürzte zwischenzeitlich Marc Rommel (53.), doch zwei Treffer von Yuta Inoue (50./67.) wurden spielentscheidend. Luca Thissen und Daiki Kamo trieben das Ergebnis in den Schlussminuten in die Höhe (86./88.).

Bis auf die Verletzung von Salonen, der mehrere Monate fehlen dürfte, war es ein gelungener Test-Montag für den Stöhr-Klub. Die verstärkten Baumberger dürften am Sonntag aber eine andere Kategorie sein, dafür haben sich die Akteure nun gewappnet.

KFC Uerdingen – Viktoria Goch 6:1

KFC Uerdingen: Marius Delker, Ole Päffgen, Justin Hoffmanns, Louis Halfes-Meis, Alexander Lipinski, Maximilian Dimitrijevski, Joshua Salonen, Mario Knops (65. Finn Reinwart), Ibrahim Nadir, Makar Manoilo (46. Luis Niklas Balke), Wladimir Wagner - Trainer: Julian Stöhr

Viktoria Goch: Felix Varzandeh, Niklas Zaß, Marvin Hitzek, Maximilian Fuchs (46. Sidi Numu Osman Turay), Luca Palla (55. Henry Heynen), Levon Kürkciyan, Ilias El Moumen, Felix Beeker, Elias Reffeling, Florian Sander - Trainer: Kevin Wolze

Schiedsrichter: Adrian Shala (Krefeld) - Zuschauer: 127

Tore: 1:0 Wladimir Wagner (6.), 1:1 Elias Reffeling (11.), 2:1 Joshua Salonen (17.), 3:1 Wladimir Wagner (20.), 4:1 Joshua Salonen (43.), 5:1 Mario Knops (50.), 6:1 Alexander

OSV Meerbusch – KFC Uerdingen 2:6

OSV Meerbusch: Luca Finn Pohlmann, Tim Tetzlaff, Jonas Kunft, Lars Mertens, Marc Rommel, Marvin Monning - Trainer: Dominik Voigt

KFC Uerdingen: Dominic Grehl, Jesse-Garon Sierck, Till Weingarten, Tobias Grulke, Dave Fotso Youmssi, Dian Bilali (65. Kaan Kocak), Luca Thissen, Mustafa Doganci, Yuta Inoue, Daiki Kamo, Vincent Schaub (65. Andrey Voronin) - Co-Trainer: Ioannis Alexiou - Co-Trainer: Christian Höfer

Tore: 1:0 Marvin Monning (17.), 1:1 Dave Fotso Youmssi (22.), 1:2 Dave Fotso Youmssi (32.), 1:3 Yuta Inoue (50.), 2:3 Marc Rommel (53.), 2:4 Yuta Inoue (67.), 2:5 Luca Thissen (86.), 2:6 Daiki Kamo (88.)