KFC-Förderer wollen einige Posten streichen

Die „Freunde und Förderer des KFC Uerdingen“ (FuF) treiben den von ihnen angestrebten Weg, den Verein vor der Liquidation zu bewahren, nun mit Nachdruck voran. Einen Tag, nachdem die Gruppe um den früheren Hauptsponsor Jörg Wieczorek bekannt gegeben hatte, sich die personelle wie fachliche Unterstützung des früheren Uerdinger Bundesliga-Spieler und Vizeweltmeister Matthias Herget ins Boot geholt zu haben, teilte FuF am Dienstagnachmittag mit, dass man ebenso wie der aktuelle KFC-Vorstand ein Konzept zur Rettung des Vereins bei Insolvenzverwalter Thomas Ellrich vorgelegt habe.

„Wir haben in den vergangenen Tagen zahlreiche Gespräche geführt, in deren Anschluss wir unser Konzept überarbeitet und schließlich eingereicht haben.“ Gleichzeitig habe man auch eine finanzielle Sicherheit hinterlegt, die im Zuge des Insolvenzverfahrens an die Gläubiger ausgezahlt werden solle. Nun müsse man die Bewertung des Insolvenzverwalters abwarten. Dieser kümmere sich aktuell um zwei Sachverhalte. „Natürlich um das laufende Insolvenzverfahren, aber auch um die kurzfristige, danach folgende, Zukunft des Vereins.“

Mitglieder müssen den Weg vorgeben