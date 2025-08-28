KFC-Festspiele gegen Biemenhorst! Kantersieg und Jubel-Urteil

Dieser Auftritt war Balsam für die Seelen der Fans des KFC Uerdingen! Im vorgezogenen Heimspiel des 3. Spieltags der Oberliga Niederrhein zeigt der KFC seine beste Leistung seit Übernahme des Trainerteams von Julian Stöhr. Der Tabellenführer SV Biemenhorst wird in der ersten Halbzeit regelrecht überrollt und verliert am Ende vollkommen verdient mit 1:6 (1:5). Doch schon vor dem Anpfiff haben die KFC-Verantwortlichen gejubelt: Der Einspruch des SSV Bergisch Born im Niederrheinpokal wurde abgewiesen!

Dieser Donnerstagabend war sicherlich der positivste in diesem Jahr für jeden KFC-Anhänger. Vor dem Anstoß gegen den bis dato starken SV Biemenhorst sickerte durch, dass der Einspruch nach dem 1:0-Erfolg gegen Bergisch Born abgewiesen wurde und Uerdingen die 2. Runde des Niederrheinpokals erreicht hat . Um den 10. September trifft der KFC dann erneut auf die Gäste aus Bocholt, die aus ihrem ersten Pflichtspiel gegen den Traditionsverein einiges zu lernen haben.

Die Partie begann zunächst auf Augenhöhe, dann fand eine Ecke von Alexander Lipinski das Geburtstagskind Anthony Oscasindas, der per Kopf das 1:0 markierte (12.). Nach diesem Muster erzielte der SVB aber zeitig den Ausgleich, weil Dardan Pepa am Fünfmeterraum vergessen wurde (17.). Uerdingen zeigte in der Folge eine deutliche Leistungssteigerung zu den Auftritten gegen die Sportfreunde Baumberg (1:1) und beim SV Sonsbeck (2:2), deshalb ging die erneute Führung in Ordnung: Etienne-Noel Reck wurde im Strafraum gefoult, Lipinski verwandelte den Strafstoß sicher (27.).

Über die anschließende Zeit bis zum Pausenpfiff werden beide Mannschaften sicherlich noch länger sprechen. Biemenhorsts Luca Ridder flog nach einer halben Stunde vom Platz, als er einen in Richtung Spielfeld geworfenen Becher einige Meter weiter auf das Spielfeld warf, um das Spiel zu verzögern. Der SVB hatte zuvor den Ball verloren, Schiedsrichter Ramon Leon Falke zückte sofort die rote Karte. Das Team von Daniel Beine war im Anschluss völlig von der Rolle und wurde vom KFC regelrecht erdrückt: Zwei Lipinski-Ecken köpfte der stark aufspielende Noah Tomson ins Tor (39. & 43.), dann krönte er sein Empfehlungsschreiben für weitere Startelfeinsätze mit dem Treffer zum 5:1 (45.+2): Mittelstürmer Reck ließ seinen Gegenspieler stehen und bediente seinen Mitspieler, der aus kurzer Distanz seinen lupenreinen Hattrick vollendete.

Fünf Scorerpunkte von Alexander Lipinski

Der KFC Uerdingen spielte auch nach der Pause weiter munter auf. Dieser Auftritt entschuldigte jedenfalls für den spielerisch schwachen Saisonauftakt und auch für die anstrengenden Monate, die hinter dem KFC zweifelsfrei liegen. Der alles überragende Lipinski jubelte in der 52. Minute nach toller Vorarbeit von Yasin-Cemal Kaya über sein zweites Tor - mit insgesamt fünf Scorerpunkten war der Publikumsliebling der beste Spieler in der Grotenburg.

Bis zum Abpfiff gab es weitere Möglichkeiten und einen insgesamt kontrollierten wie guten Auftritt des Regionalliga-Absteigers, der seinen ersten Saisonsieg gefeiert hat und mit fünf Punkten ungeschlagen bleibt. Der SV Biemenhorst rangiert mit sechs Zählern vor dem KFC und muss diesen desolaten Auftritt schnell abhaken. Bitter ist die Pleite sicherlich, aber kein Beinbruch. Die Entwicklung der Beine-Truppe ist ordentlich, in der Grotenburg muss sie aber nicht gewinnen.

KFC Uerdingen – SV Biemenhorst 6:1

KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You (77. Malcom Scheibner), Alexander Lipinski, Yasin-Cemal Kaya (70. Batuhan Özden), Maximilian Dimitrijevski (60. Dave Fotso Youmssi), Nedzhib Hadzha, Noah Tomson (70. Ephraim Kalonji), Etienne-Noel Reck (77. Derick Gyamfi) - Trainer: Julian Stöhr

SV Biemenhorst: Rene Konst, Fabian Krichel, Luca Ridder, Pascal Spallek, Niklas Ridder, Luca Felix Puhe, Nathnael Scheffler (60. Iker Prudencio), Dardan Pepa (70. Justin Heckers), Jannis Schmitz (73. Luca Schanzmann), Joshua Müller (69. Giuseppe Mirason Geukes), Taric Boland (53. Chong Johnny Lu) - Trainer: Daniel Beine

Schiedsrichter: Ramon Leon Falke

Tore: 1:0 Anthony Oscasindas (12.), 1:1 Dardan Pepa (17.), 2:1 Alexander Lipinski (27. Foulelfmeter), 3:1 Noah Tomson (39.), 4:1 Noah Tomson (43.), 5:1 Noah Tomson (45.+2), 6:1 Alexander Lipinski (52.)

Rot: Luca Ridder (30./SV Biemenhorst/Ridder hat einen Becher, der von den Zuschauern auf das Feld geworfen wurde, noch etwas weiter geworfen)