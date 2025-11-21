KFC-Fans wollen die Grotenburg säubern

Der Amateurfußball macht an diesem Wochenende weitgehend Pause. Kein regulärer Spieltag ist rund um Totensonntag angesetzt, vereinzelt verlegte Spiele in der Region finden aber statt. In der Krefelder Grotenburg jedenfalls wird kein Ball rollen, der KFC Uerdingen greift am Freitag, 28. November mit dem Gastspiel beim 1. FC Kleve wieder in den Oberliga-Alltag ein. Ein Testspiel gegen die SG Essen-Schönebeck wird am Samstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit am Löschenhofweg ausgetragen. Trotzdem wird auch an diesem Wochenende einiges los sein rund um die Heimspielstätte des KFC.
Aber was genau? Die Grotenburg Supporters, ein Zusammenschluss von 450 Ehrenamtlichen, die die Stadt bei der Sanierung des Stadions unterstützt haben, rufen zu einer Aufräumaktion rund um die Grotenburg auf. „Die Mannschaft macht immer mehr Spaß. Jetzt ist es Zeit, unserem geliebten KFC Uerdingen 05 etwas zurückzugeben“, schreiben die Supporters in den sozialen Medien.
Deshalb wollen sie das spielfreie Wochenende nutzen und am kommenden Samstag ab 10 die Grotenburg auf Vordermann bringen. Dazu zählen unter anderem die Entrümpelung unter der Osttribüne und eine Säuberung der Osttribüne. Weiter wollen sie die Westtribüne von Unkraut befreien und auch rund um das Stadion den Müll beseitigen. Container für die Entsorgung stehen bereit, schreiben die Supporters.
Sie freuen sich über jeden, der hilft. Dabei sei es egal, ob man in der Vergangenheit schon dabei war oder ob es der erste Einsatz ist. Damit besser geplant werden kann, wird um eine Anmeldung gebeten. Wie die Grotenburg Supporters weiter mitteilen, sei in der vergangenen Woche in die Garage eingebrochen worden. Dabei wurden Werkzeuge und Schutzausrüstung gestohlen. Daher fragen sie, ob noch jemand Besen, Handfeger, Kehrbleche, Eimer, Zangen, etc. im Keller liegen hat, die nicht mehr gebraucht werden. Diese können am Samstag gerne mitgebracht werden.