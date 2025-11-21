KFC-Fans wollen die Grotenburg säubern

Deshalb wollen sie das spielfreie Wochenende nutzen und am kommenden Samstag ab 10 die Grotenburg auf Vordermann bringen. Dazu zählen unter anderem die Entrümpelung unter der Osttribüne und eine Säuberung der Osttribüne. Weiter wollen sie die Westtribüne von Unkraut befreien und auch rund um das Stadion den Müll beseitigen. Container für die Entsorgung stehen bereit, schreiben die Supporters.

Sie freuen sich über jeden, der hilft. Dabei sei es egal, ob man in der Vergangenheit schon dabei war oder ob es der erste Einsatz ist. Damit besser geplant werden kann, wird um eine Anmeldung gebeten. Wie die Grotenburg Supporters weiter mitteilen, sei in der vergangenen Woche in die Garage eingebrochen worden. Dabei wurden Werkzeuge und Schutzausrüstung gestohlen. Daher fragen sie, ob noch jemand Besen, Handfeger, Kehrbleche, Eimer, Zangen, etc. im Keller liegen hat, die nicht mehr gebraucht werden. Diese können am Samstag gerne mitgebracht werden.