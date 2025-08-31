 2025-08-28T05:22:00.927Z

Die Fans des KFC können Spiele mitbeeinflussen.
Die Fans des KFC können Spiele mitbeeinflussen. – Foto: Ralph Görtz

KFC-Fans sind der X-Faktor

Wie die Fans des KFC Uerdingen das Spiel gegen Biemenhorst beeinflusst haben.

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
Biemenhorst

Ein umstrittener Platzverweis für den SV Biemenhorst hat dem KFC Uerdingen beim 6:1-Erfolg am Donnerstagabend über den bisherigen Tabellenführer in die Karten gespielt. Warum es ohne die Uerdinger Fans nicht zur Roten Karte gekommen wäre.

Do., 28.08.2025, 20:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
6
1
Wenn eine Fußballmannschaft ein Spiel mit 6:1 gewinnt, liegt es in der Natur der Sache, dass am Tag danach über die herausragenden Akteure gesprochen wird. Das ist auch beim Oberliga-Duell des KFC Uerdingen gegen den SV Biemenhorst der Fall. Über Alexander Lipinski, der zwei Tore selbst erzielte und drei weitere vorbereitete. Oder über Noah Tomson, der sein Startelf-Debüt feiern durfte und das Vertrauen mit einem Hattrick binnen sieben Minuten zurückzahlte. Es muss aber auch über die Fans des KFC Uerdingen gesprochen werden – denn die hatten an diesem Donnerstagabend ebenfalls einen maßgeblichen Anteil an dem deutlichen Endergebnis.

31.8.2025, 09:00 Uhr
Marvin Wibbeke