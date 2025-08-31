KFC-Fans sind der X-Faktor

Die Wechsel sollten sich ebenfalls auszahlen. Tomson war in der Offensive ein ständiger Aktivposten, der auch abseits seiner drei Treffer auf sich aufmerksam machte. Hadzha spielte im zentralen Mittelfeld ein sehr solides Spiel, gewann einige Bälle und leitete Gegenstöße ein. Dimitrijevski, das betonte Stöhr, habe sehr gut trainiert und wurde daher mit der Startelf belohnt. Er bekam Szenenapplaus, als er einen aussichtsreichen Konter der Gäste unterband und den Ball in den eigenen Reihen sicherte.

Nun haben die Uerdinger eine gute Woche Pause, bis das Duell beim FC Büderich wartet. Wie viele Gästefans mit zum Stadion am Eisenbrand reisen, bleibt abzuwarten. Klar ist aber, dass sie ein Spiel mitentscheiden können.