KFC-Fans schildern Probleme beim Pokalspiel-Vorverkauf

Einige Nutzer weise Probleme auf

Doch offenbar sind in den vergangenen Tagen bei einigen KFC-Fans Probleme im Bestellungsprozess aufgetreten. So berichteten einige in den Sozialen Medien davon, dass ihr Ticketkauf nicht wie gewünscht funktioniert habe. So hätten die Beschwerdeführer entweder keine zusätzlichen Tickets zu ihrer Dauerkarte oder sogar überhaupt keine Eintrittskarten für die Partie buchen können. Sie bekamen im Portal des Ticketdienstleisters LMS die Meldung angezeigt, dass ihre Bestellung „so leider nicht durchgeführt werden“ könne. Ein weiterer User klagte im Netz derweil: „Die reservierte Karte war kein Problem, wollte dann noch eine zweite, nur das hat dann nicht funktioniert.“

Mi., 15.10.2025, 19:30 Uhr KFC Uerdingen KFC Uerdingen MSV Duisburg MSV Duisburg 19:30 live PUSH

Das Problem scheint aber kein generelles zu sein, denn andere User berichten, dass der Kauf bei ihnen ordnungsgemäß funktioniert habe. Anderen wiederum konnte an der Hotline des Ticket-Dienstleisters weitergeholfen werden. Eine nicht repräsentative Umfrage unserer Redaktion zeichnet ein ähnliches Bild. Bis Mittwochnachmittag gaben 46 Prozent der Befragten an, dass sie ihre Bestellung nicht wie gewünscht hätten aufgeben können. Weitere 12 Prozent hätten zwar Probleme im Bestellprozess gehabt, an der Hotline habe ihnen aber weitergeholfen werden können. Bei 42 Prozent der Befragten traten unterdessen keine Schwierigkeiten auf, sie konnten ihre Tickets reibungslos buchen.

Auf Anfrage unserer Redaktion teilte eine Sprecherin des Ticketdienstleisters LMS mit, dass es sich in den meisten Fällen um Anwenderfehler gehandelt habe, nur kurzzeitig seien technische Schwierigkeiten aufgetreten. Sie rät dazu, sich bei Problemen direkt an die Ticket-Hotline zu wenden – dort könne auf jeden Fall weitergeholfen werden.