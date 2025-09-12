KFC-Fans fahren mit dem Schluff zum Auswärtsspiel nach St. Tönis

In den Sommermonaten verkehrt der Schluff jeden Sonntag, zudem gibt es über das Jahr verteilt Sonderfahrten, wie etwa die Nikolausfahrten. Heiraten kann man in dem Zug, zudem ist es möglich, den Schluff für Feiern oder besondere Ausflüge zu mieten. Und genau das hat die aktive Fanszene des KFC Uerdingen nun gemacht, um damit am Samstag, 13. September, eine ganz besondere Form der Anreise zum Auswärtsspiel beim Nachbarn SC St. Tönis zu bestreiten. Denn während Sonderzüge bei Bundesligisten üblich sind, so sind sie in der Oberliga doch eher eine Seltenheit.

Schon vor Wochen hatte der Supporters Club Krefeld für diese Aktion geworben. Mit dem Spruch „Mit Volldampf durch die Oberliga“ wurde die Sonderfahrt beworben. Anfänglich konnten nur Mitglieder des Supporters Club Karten für diese Fahrt erwerben, die zum Preis von 19,05 Euro angeboten wurden. Später wurde der Ticketverkauf auf alle Fans des KFC Uerdingen ausgeweitet. Beim Pokalspiel am Mittwochabend in der Grotenburg, das der KFC mit 3:0 gewann , hatten die Fans letztmals die Gelegenheit, eine Karte für die Zugfahrt zu kaufen.

Anreise in historischem Gefährt

Wer mit dem Auto von Krefeld nach St. Tönis fährt, wird definitiv schneller sein. Denn für diese Sonderfahrt müssen die Fans etwas Zeit einplanen. Anstoß des Spiels ist am Samstag um 16 Uhr, der Supporters Club hat für 11.30 Uhr, also viereinhalb Stunden vor Anpfiff, zum Treffen am Nordbahnhof in Krefeld aufgerufen. Um 12.15 Uhr geht die Fahrt mit dem Schluff zum Hülser Berg los, von dort geht es um 13 Uhr weiter nach St. Tönis. Die Endhaltestelle soll um 14.05 erreicht werden. Kalte Getränke werden im Zug angeboten.

Dann steht den Fans des KFC noch ein gemeinsamer Fußmarsch bevor, rund 1,3 Kilometer sind bis zum Stadion zu bewältigen. Die Rückreise erfolgt in Eigenregie, zum Beispiel mit der Linie 041. Der Supporters Club weist ausdrücklich darauf hin, dass ein Ticket für diese Rückfahrt nicht im Preis für die Fahrt mit dem Schluff enthalten ist.

Die Krefelder Eisenbahn gibt es schon seit 1868. Der Name „Schluff“ erinnere an das zischende Geräusch der Lok, das dem einer schlurfenden Pantoffel – im niederrheinischen Dialekt „Schluffe“ – ähnlich sei, schreibt der Verein Schluff und historische Verkehrsmittel Krefeld auf seiner Website. Von dem Streckennetz der bis heute privaten Eisenbahn ist die Verbindung zwischen St. Tönis und Hülser Berg erhalten geblieben. Seit 1980 fährt auf dieser Strecke der Schluff.