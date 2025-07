KFC, ETB, Ratingen und viele mehr: Testspiel-Flut am Mittwoch

An einem nicht öffentlich bekannten Spielort misst sich der KFC Uerdingen im Traditionsduell mit der SG Wattenscheid. Zehn Tage nach dem 1:1 gegen die SpVgg Erkenschwick ist es der erste Test für die Elf von Julian Stöhr. Doch auch einigen Ligakonkurrenten sind am Mittwoch im Einsatz. Besonders spannend könnte der Test von Ratingen 04/19 gegen Landesliga-Aufstiegskandidat DV Solingen werden. Dazu testet der ETB Schwarz-Weiß Essen gegen Westfalia Herne, der FC Büderich bekommt es nach einem Sieg und einem Remis gegen zwei Landesligisten mit der SG Benrath-Hassels zu tun. Doch noch viele weiter, hochinteressante Begegnungen stehen an. Klickt euch rein!