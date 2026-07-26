KFC dreht die Partie und besteht gegen Regionalligisten Bonner SC

Der KFC besteht beim Bonner SC. – Foto: Boris Hempel

Für den KFC Uerdingen ging es in der laufenden Vorbereitung beim Bonner SC gegen den nächsten Club aus der Regionalliga West. Nicht wie gegen SV Bergisch Gladbach, als das Team aus der Oberliga Niederrhein eine 1:4-Schlappe hinnehmen musste, besteht die Mannschaft von Julian Stöhr dieses Mal mit einem 3:1-Sieg im Sportpark Nord.

In Durchgang eins ist es allerdings der nominelle Favorit aus der vierten Spielklasse, der zusticht. Diamant Berisha (31.) bringt die Bonner nach einer guten halben Stunde in Führung. Die erste Partie in den Farben des Bonner SC für Berisha. Ohne dass sich der Gast aus Uerdingen auf die Anzeigetafel bringen konnte, ging die Teams zum Pausentee.

Generalprobe vor Highlight-Spiel gelingt

Und die Viertelstunde zum durchatmen zeigte Wirkung. Neuzugang Wladimir Wagner glich per Kopf aus. Der Stürmer, der vom Regionalligaaufsteiger Westfalen Rhynern an die Grotenburg gekommen war, markierte damit seinen zweiten Treffer in der Vorbereitung. In der Crunchtime drehte die Stöhr-Elf nochmal richtig auf. Abwehrspieler Jesse-Garon Sierck brachte die Krefelder in der 79. Spielminute in Führung. Ole Päffgen (83.) setzte keine fünf Minuten später noch einen drauf und vollendete zum 3:1-Endstand.