KFC-Defensive hält: Wichtiger Sieg in Baumberg

Der Treffer setzte auch beim mitgereisten Anhang noch ein paar Reserven frei, der die Mannschaft nun noch lauter nach vorne peitschte. Die Baumberger, von denen nach den ersten druckvollen Minuten nach vorne nicht mehr viel gekommen war, mussten nun mehr investieren, wollten sie hier nicht als Verlierer vom Platz gehen. Das bot den Krefeldern einige Räume, um die Entscheidung herbeizuführen. Mehrere Angriffe wurden allerdings nicht konsequent genug zu Ende gespielt. Kalonji hatte, wie schon in Essen, das 2:0 auf dem Fuß. Auch der eingewechselte Joshua Salonen sorgte in der Baumberger Defensive für Unruhe. In den Schlussminuten tauchte Baumberg noch einmal vor dem KFC-Tor auf, der Kopfball verfehlte das Ziel aber ein gutes Stück (89.). Anders als am Sonntag blieb es beim knappen 1:0, der KFC brachte den Vorsprung über die Ziellinie.