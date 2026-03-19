 2026-03-13T07:45:35.464Z

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KFC-Defensive hält: Wichtiger Sieg in Baumberg

Die Uerdinger haben den Schwung vom Wochenende mit in das Oberliga-Nachholspiel bei den Sportfreunden Baumberg genommen und beim 1:0-Erfolg erneut eine überzeugende Vorstellung gezeigt. Das sorgt vor der Mitgliederversammlung am Freitag für Ruhe.rnrn

von Marvin Wibbeke · Heute, 12:35 Uhr · 0 Leser
KFC mit Sieg.
KFC mit Sieg. – Foto: David Zimmer

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Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
SF Baumberg

Im dritten Anlauf sollte es endlich so weit sein. Am Mittwochabend hat der KFC Uerdingen sein Nachholspiel bei den Sportfreunden Baumberg bestritten und den positiven Eindruck vom Auswärtsspiel beim ETB Schwarz-Weiß Essen bestätigt. Mit 1:0 setzten sich die Uerdinger in Baumberg durch und verkürzten den Rückstand auf das Spitzenduo Ratingen und Hilden auf drei Punkte.

Eigentlich hätte das Spiel schon zum Auftakt in die Rückrunde stattfinden sollen. Die Partie fiel am 1. Februar den Witterungsverhältnissen zum Opfer, bevor das für den 4. März angesetzte Nachholspiel aufgrund eines Defektes an der Bewässerungsanlage abgesagt wurde. Jetzt stand dem Duell aber nichts mehr im Wege. Beim KFC war man guter Dinge, den Schwung des Auswärtserfolgs vom Wochenende mitnehmen und direkt nachlegen zu können.

Eine Änderung in der Startelf

Verzichten musste KFC-Trainer Julian Stöhr auf Mittelfeldmann Dave Fotso Youmssi, der sich beim Spiel in Essen eine Zerrung zugezogen hatte. Er wurde von Maximilian Dimitrijevski in der Startelf ersetzt. Weitere Änderungen nahm Stöhr nicht vor. Und genau der neue Mittelfeldmann hatte nach wenigen Minuten die erste große Chance auf die Führung. Nach einem schönen Angriff über die linke Seite hatte Dimitrijevski in der Mitte das 1:0 auf dem Fuß, traf den Ball aber nicht richtig, sodass die Baumberger zur Ecke klären konnten (7.). Der KFC machte von Anfang an klar, dass er die drei Punkte mit nach Krefeld nehmen möchte. Nur zwei Minuten später war es Alexander Lipinski, der aus ähnlich guter Position wie zuvor sein Teamkollege verzog.

Nach einer Viertelstunde kamen auch die Hausherren gefährlich vor den Kasten der Uerdinger. Scharf in die Mitte gespielt, kam ein Baumberger zum Abschluss, der den Ball gegen die Laufrichtung von Jonas Holzum setzte. Der hechtete aber beherzt hinterher und lenkte den Ball mit den Fingerspitzen noch um den Pfosten. In den folgenden Minuten spielten wieder nur die Uerdinger. Bei Ballverlusten jagten sie schnell dem Ball hinterher und gewannen ihn zurück. Große Möglichkeiten kamen aber nicht zustande. Die hatten dafür die Baumberger, die mit einem langen Ball die weit aufgerückten Uerdinger überrumpelten. Der Abschluss verfehlte das Tor nur knapp (26.).

Es fehlt die Durchschlagskraft

Bis auf diese zwei Vorstöße spielte sich das Geschehen aber gänzlich in der Hälfte der Baumberger ab. Der KFC hatte viel Ballbesitz, auch in potenziell gefährlichen Räumen, ohne allerdings die ganz große Torgefahr auszustrahlen. Das war das einzige Manko, ansonsten zeigten die Uerdinger eine couragierte Leistung in der ersten Halbzeit.

Nach der Pause agierte Baumberg etwas mutiger, ging früher drauf. Die erste Chance hatte aber erneut der KFC, Linksverteidiger Jan Bachmann versuchte es aus halblinker Position, Baumbergs Keeper Daniel Schwabke wehrte zur Seite ab (53.). Nach einer guten Stunde wechselte Stöhr gleich dreifach, brachte Etienne-Noel Reck, Noah Tomson und Ephraim Kalonji, um die Offensive in der Schlussphase anzukurbeln. Wenige Minuten später zappelte der Ball tatsächlich im Netz. Nach einer Lipinski-Ecke war Verteidiger Jesse Sierck zur Stelle und köpfte den Ball ins Tor (69.).

Der Treffer setzte auch beim mitgereisten Anhang noch ein paar Reserven frei, der die Mannschaft nun noch lauter nach vorne peitschte. Die Baumberger, von denen nach den ersten druckvollen Minuten nach vorne nicht mehr viel gekommen war, mussten nun mehr investieren, wollten sie hier nicht als Verlierer vom Platz gehen. Das bot den Krefeldern einige Räume, um die Entscheidung herbeizuführen. Mehrere Angriffe wurden allerdings nicht konsequent genug zu Ende gespielt. Kalonji hatte, wie schon in Essen, das 2:0 auf dem Fuß. Auch der eingewechselte Joshua Salonen sorgte in der Baumberger Defensive für Unruhe. In den Schlussminuten tauchte Baumberg noch einmal vor dem KFC-Tor auf, der Kopfball verfehlte das Ziel aber ein gutes Stück (89.). Anders als am Sonntag blieb es beim knappen 1:0, der KFC brachte den Vorsprung über die Ziellinie.