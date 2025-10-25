KFC bleibt Ratingen auf den Fersen, Biemenhorst gerät in Trott

Bevor die letzten fünf Partien des 11. Spieltag am Sonntag über die Bühne gehen, ist bereits klar, dass Ratingen 04/19 die Tabellenführung dank eines 5:1-Erfolgs über den FC Büderich souverän behauptet. Im Windschatten hält der KFC Uerdingen das Tempo dank eines Arbeitssieges gegen den VfB Hilden, wie er im Buche steht. Aufsteiger SV BW Dingden vergrößerte die Sorgenfalten auf der Stirn des SV Biemenhorst.

Am Sonntag können schließlich der VfB Homberg und die SpVg Schonnebeck wieder am KFC vorbeiziehen. Für Marcel Winkens, Cheftrainer des TSV Meerbusch, geht es gegen die alte Liebe des VfL Jüchen-Garzweiler.