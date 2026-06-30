KFC beruft Andrey Voronin und Kaan Kocak in den Oberliga-Kader

In der kommenden Saison weht wieder ein ganz winziger Hauch von Champions League durch die Grotenburg. Denn der dort heimische KFC Uerdingen hat Andrey Voronin für seinen Oberliga-Kader verpflichtet - beziehungsweise aus der eigenen U19 hochgezogen.
Denn es handelt sich um Voronin junior, den Sohn des früheren ukrainischen Nationalspielers und Bundesliga-Stürmers Andriy Voronin, der unter anderem für Borussia Mönchengladbach, Mainz 05, den 1. FC Köln, Bayer Leverkusen, Hertha BSC, Fortuna Düsseldorf, den FC Liverpool und Dynamo Moskau auf Torejagd gegangen war.
In der abgelaufenen Saison hatte sein Sohn in 17 Niederrheinliga-Spielen siebenmal getroffen. Besonders eindrucksvoll war dabei sein Viererpack beim 6:3 gegen den FSV Duisburg. „Das muss wohl aufgefallen sein. Und ich kann mich an eine Trainingseinheit erinnern, die auch sehr gut lief. Trotzdem kam es für mich sehr überraschend“, sagt der Jungspund. Trainer Julian Stöhr gibt tatsächlich zu, Andrey zunächst nicht in der Planung gehabt zu haben. „Er war gar nicht für den Oberliga-Kader vorgesehen. Aber dann hat er seine Sache in der Rückrunde so gut gemacht, dass wir ihn gerne hochziehen.“
Zwar habe Voronin noch nicht so häufig „oben“ mittrainiert, dafür aber in der U19 „richtig stark gespielt. Er ist auf mehreren Positionen einsetzbar, auf der Zehn, auf den Flügeln oder auch als falsche Neun. Er muss als junger Spieler nun seine Schritte im Seniorenbereich machen, aber ich glaube, dass er sehr lernfähig ist und sich kontinuierlich weiterentwickeln wird“, so Stöhr.
Voronin drückt nun erst einmal seinem ehemaligen Team am Sonntag die Daumen, wenn die U19 in der Qualifikation zur Niederrheinliga beim SSV Bergisch Born spielt. „Wir fahren hin und werden von außen die Mannschaft unterstützen.“ Und dann geht es in der kommenden Woche auch schon mit dem Training los. „Ich freue mich einfach, dabei zu sein, und möchte mich weiter verbessern. Hoffentlich klappt es dann auch mit ein paar Einsätzen.“
Darauf hofft derweil auch Kaan Kocak, der ebenfalls den Sprung aus der A-Junioren-Mannschaft geschafft hat. „Dort hat er eine sehr vernünftige Runde gespielt. Gleiches kann ich von seinen Trainingsbeteiligungen bei uns berichten: Auch da hat er einen sehr ordentlichen Eindruck hinterlassen, was sich in seinem Einsatz am letzten Spieltag gegen den VfL Jüchen-Garzweiler fortgesetzt hat. Da war er einer der wenigen, der noch einmal alles versucht hat“, so Stöhr.
Regelmäßig war Kocak bei Trainingseinheiten dabei, schon im Winter wurde er bei einem Testspiel eingesetzt. Zudem konnte er mit dem Team den Gewinn der Hallenstadtmeisterschaft feiern. „Ich habe die Einheiten richtig genossen. Es ging ordentlich zur Sache, dieses Robuste, diese Körperlichkeit gefallen mir, da habe ich Bock drauf. Ich will nun die nächsten Schritte gehen“, sagt er.
Kocak kam 2024 vom FC Wegberg-Beeck zum KFC und traf in seiner ersten U19-Saison in der Sonderliga in 19 Einsätzen fünfmal. Vier Tore gelangen ihm nun in der abgelaufenen Niederrheinliga-Spielzeit. Stöhr will den Youngster behutsam heranführen: „Er macht jetzt seine ersten Schritte im Seniorenbereich und wird auf seine Einsätze kommen, wenn er geduldig bleibt und weiter lernfähig ist.“