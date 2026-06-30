KFC beruft Andrey Voronin und Kaan Kocak in den Oberliga-Kader Beim KFC Uerdingen bekommen ab sofort zwei vielversprechende Talente eine Chance. von Markus Plüm · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Der KFC zieht Talente hoch. – Foto: IMAGO IMAGES

In der kommenden Saison weht wieder ein ganz winziger Hauch von Champions League durch die Grotenburg. Denn der dort heimische KFC Uerdingen hat Andrey Voronin für seinen Oberliga-Kader verpflichtet - beziehungsweise aus der eigenen U19 hochgezogen.

Denn es handelt sich um Voronin junior, den Sohn des früheren ukrainischen Nationalspielers und Bundesliga-Stürmers Andriy Voronin, der unter anderem für Borussia Mönchengladbach, Mainz 05, den 1. FC Köln, Bayer Leverkusen, Hertha BSC, Fortuna Düsseldorf, den FC Liverpool und Dynamo Moskau auf Torejagd gegangen war. In der abgelaufenen Saison hatte sein Sohn in 17 Niederrheinliga-Spielen siebenmal getroffen. Besonders eindrucksvoll war dabei sein Viererpack beim 6:3 gegen den FSV Duisburg. „Das muss wohl aufgefallen sein. Und ich kann mich an eine Trainingseinheit erinnern, die auch sehr gut lief. Trotzdem kam es für mich sehr überraschend“, sagt der Jungspund. Trainer Julian Stöhr gibt tatsächlich zu, Andrey zunächst nicht in der Planung gehabt zu haben. „Er war gar nicht für den Oberliga-Kader vorgesehen. Aber dann hat er seine Sache in der Rückrunde so gut gemacht, dass wir ihn gerne hochziehen.“

Stöhr sieht Voronin flexibel einsetzbar Zwar habe Voronin noch nicht so häufig „oben“ mittrainiert, dafür aber in der U19 „richtig stark gespielt. Er ist auf mehreren Positionen einsetzbar, auf der Zehn, auf den Flügeln oder auch als falsche Neun. Er muss als junger Spieler nun seine Schritte im Seniorenbereich machen, aber ich glaube, dass er sehr lernfähig ist und sich kontinuierlich weiterentwickeln wird“, so Stöhr. Voronin drückt nun erst einmal seinem ehemaligen Team am Sonntag die Daumen, wenn die U19 in der Qualifikation zur Niederrheinliga beim SSV Bergisch Born spielt. „Wir fahren hin und werden von außen die Mannschaft unterstützen.“ Und dann geht es in der kommenden Woche auch schon mit dem Training los. „Ich freue mich einfach, dabei zu sein, und möchte mich weiter verbessern. Hoffentlich klappt es dann auch mit ein paar Einsätzen.“