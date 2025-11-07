KFC belohnt sich nicht: Nur ein Punkt gegen aufmüpfige Dingdener

Trotz eines insgesamt ordentlichen Auftritts sollte der erlösende Treffer für den KFC Uerdingen nicht fallen. Gegen einen defensiv kompakt stehenden SV Blau-Weiß Dingden stand am Ende ein torloses Remis auf der Anzeigetafel - trotz klarem Chancenplus für die Gäste.

Die Partie begann undurchsichtig, beiden Mannschaften unterliefen früh einige Fehler, sodass kein echter Spielfluss aufkommen konnte. Beinahe aus dem Nichts hatten die Uerdinger dann den Führungstreffer auf dem Fuß, doch Alexander Lipinski zielte vorbei (19.). Wenig später sorgte ein Schüsschen von Noah Tomson nur für wenig Gefahr im Kasten von Niklas Schmitz (22.). Mit Fortschreiten der ersten Hälfte gewann Uerdingen an Oberwasser. Nach Kombination über Adam Tolba und Yasin-Cemal Kaya rettetenn die Dingdener in höchster Not in der eigenen Gefahrenzone (29.). Auf der anderen Seite klärte Anthony Oscasindas im Privatduell mit dem 19-jährigen Moritz Osthoff (35.). Das finale Ausrufezeichen der ersten Hälfte setzte aber wieder Uerdingen: Ephraim Kalonji leitete weiter auf Kaya, der aus vielversprechender Position die Kugel aber nur in den Abendhimmel jagte (45.).

Schmitz rettet überragend

Der zweite Durchgang begann schwungvoll. Zunächst vereitelte Ole Päffgen einen Abschluss von Ibrahim Kouyate (46.), auf der anderen Seite setzte Lipinski einem Schlenzer am Gehäuse vorbei (49.). In der Folge wurde es eine zähe Angelegenheit, in welcher sich die beiden Mannschaften größtenteils isolierten. Kalonjis Kopfball hatte nicht genügend Pfiff (63.), daraufhin zielte Lipinksi im Strafraum erneut neben das Tor (66.). Uerdingen hatte in der Folge die Partie in der Hand und hatte einmal immerhin noch den Torschrei auf den Lippen: Schmitz rettete mit einer lehrbuchgemäßen Parade einen Abschluss von Tomson aus dem Kreuzeck (76.). Dingden brachte das Ergebnis in der Schlussphase mit Mühe über die Zeit, weitere KFC-Vorstöße wurden nicht wirklich konkret. So trennen sich die beiden Kontrahenten torlos, was die Uerdinger in Gänze mehr ärgern dürfte. Der Aufsteiger fährt unterdessen einen hart umkämpften Zähler auf heimischem Geläuf ein.

SV Blau-Weiß Dingden – KFC Uerdingen 0:0

SV Blau-Weiß Dingden: Niklas Schmitz, Deniz Tulgay, Robin Volmering, Jonas Beckmann, Hannes Göring, Jonas Schneiders (58. Lukas Maximilian Valler), Matties Volmering, Lasse Hoffmann (58. Jan-Niklas Haffke), Moritz Osthoff (90. Michael Leyking), Luka Grlic (89. Christian Gurny), Ibrahim Kouyate (75. Yannik Hundt) - Trainer: Sebastian Amendt

KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You, Alexander Lipinski, Yasin-Cemal Kaya, Nedzhib Hadzha, Noah Tomson (83. Dave Fotso Youmssi), Ephraim Kalonji (71. Mohamed Yassin Benslaiman Benktib), Adam Tolba (71. Etienne-Noel Reck) - Trainer: Julian Stöhr

Schiedsrichter: Thibaut Scheer (Essen)

Tore: keine Tore