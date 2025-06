Jan Bachmann (weißes Trikot, Bildmitte) wird zukünftig im rot-blauen Dress auflaufen. – Foto: Marcel Eichholz

KFC bedient sich bei der Konkurrenz und in der Regionalliga Oberliga Niederrhein: Schritt für Schritt nimmt der Kader des KFC Uerdingen Formen an. Mit Jan Bachmann (ETB SW Essen), Batuhan Özden (SV Eintracht Hohkeppel) und Jonas Holzum (SV Sonsbeck) verpflichten die Krefelder drei überaus vielversprechende Akteure für die kommende Spielzeit.

Nicht ein einziges Spiel hat Jan Bachmann in der abgelaufenen Saison für den ETB SW Essen verpasst. In seiner Debütsaison am Uhlenkrug konnte der Außenverteidiger derart überzeugen, dass neu-KFC-Trainer Julian Stöhr ihn gleich mit in die Seidenstadt lotste. Zu ihm gesellen sich Batuhan Özden, der in der Regionalliga West für den SV Eintracht Hohkeppel nicht richtig zum Zuge kam, sowie Jonas Holzum, der unangefochtene Stammkeeper des SV Sonsbeck.

Drei Einsätze in der Regionalliga Fußballerisch geschliffen wurde Bachmann primär in der Jugend des FC Schalke 04, ehe er in seinem ersten Jahr bei den Senioren für RW Oberhausen bereits drei Mal in der Regionalliga West reinschnuppern durfte. Infolgedessen etablierte sich Bachmann Jahr für Jahr immer mehr als Stammspieler beim Westfalen-Oberligisten SV Schermbeck. Im vergangenen Sommer ging es mit dem ETB schließlich wieder an den Niederrhein.

>>> Das ist Jan Bachmann Eingewöhnungszeit war im neuen Umfeld dabei überhaupt nicht vonnöten. Der 1,70 Meter große Verteidiger kam in allen 34 Ligapartien zum Einsatz, bestritt davon 30 Begegnungen über die gesamte Spieldauer. Zusammen mit seinem neuen und alten Coach Julian Stöhr, wagt der 24-Jährige nun also den Schritt in die Grotenburg. Ein Wechsel lag hierbei aber schon lange in der Pipeline: "Ich wusste schon vorher, dass ich einen Anruf bekommen werden, da Julian mit mir beim Training gesprochen hatte. Und als dann der Anruf kam, habe ich mich sehr gefreut", verriet Bachmann im Vorstellungsvideo zu seinem Wechsel.

Als nimmermüder Dauerläufer könnte Bachmann ein verlässliches Puzzlestück des zukünftigen KFC-Kaders werden: "Meinen Spielstil würde ich so beschreiben, dass ich sehr laufbereit bin. Ich habe auch schon öfter von meinen Mitspielern und Gegenspielern gehört, dass ich unangenehm auf dem Platz bin, da ich auch gerne den Trash-Talk betreibe, aber ich würde mich trotzdem als fair bezeichnen." >>> Das ist Batuhan Özden

Bei der 1:2-Niederlage gegen den KFC spielte Özden immer 90 Minuten. – Foto: Ralph Görtz

Ihm auf der linken zur Seite stehen könnte der nächste Transfer im Bunde. Batuhan Özden kam nach erfolgreichen Oberliga-Stationen für die SF Baumberg und TuRU Düsseldorf zuletzt erstmals in der Regionalliga West zum Einsatz. Aus der Jokerrolle konnte der wendige Außenbahnspieler jedoch nicht schlüpfen. In 16 Einsätzen für Eintracht Hohkeppel verzeichnete der 22-Jährige einen Treffer und steuerte dazu eine Vorlage bei. "Wir sind alle bereit für einen Neustart und es kann nur nach vorne gehen", sagt Özden im Zuge seines Wechsels. Worte, die auf ihn und auch den KFC nicht besser zutreffen könnten. Sein neuer Chefcoach Julian Stöhr hofft natürlich, dass Özden an seine erfolgreichere Zeit in der Oberliga wieder anknüpfen kann: "Batuhan kommt aus der Regionalliga zu uns und war vorher Stammspieler in der Meistermannschaft in Baumberg mit einer tollen Scorerquote. Ich hoffe natürlich, dass er seine Quote bei uns halten beziehungsweise noch verbessern kann." Greift der KFC direkt oben an? Kurze Zeit später wurde ebenfalls die Verpflichtung des ersten Schlussmannes offiziell. Jonas Holzum machte in der Saison 2023/24 als damals ligaweit jüngster Stammkeeper seine ersten Schritte in der Oberliga für den SV Sonsbeck. Mit seinem Talent auf der Linie hat der junge Schlussmann zuletzt durchaus für Begehrlichkeiten gesorgt. Den entwicklungstechnischen nächsten Schritt möchte er nun also in Uerdingen vollziehen. >>> Das ist Jonas Holzum

Jonas Holzum wird zukünftig das Tor des KFC hüten. – Foto: Arno Wirths