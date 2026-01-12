KFA Hallenkreismeisterschaft – Vorrunde VFB Scheidet aus

Der VfB Oberweimar hat die Vorrunde der Hallenkreismeisterschaft der Männer in der Weimarer Halle an der Nordstraße mit einer sehr ordentlichen und geschlossenen Mannschaftsleistung beendet. Der VfB präsentierte sich über alle Spiele hinweg stabil, laufstark und gut organisiert. In der Defensive stand das Team kompakt, offensiv wurden immer wieder Lösungen gefunden – auch wenn nicht jede gute Aktion in ein Tor umgemünzt werden konnte. Zwei Siege gegen SC 03 Weimar II (2:0) und FC Empor Weimar 06 II (4:0), dazu enge Partien gegen SV Tonndorf, GW Blankenhain und SG Gaberndorf, in denen oft Nuancen entschieden, spiegeln den Verlauf der Vorrunde VR6 gut wider.