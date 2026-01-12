KFA Hallenkreismeisterschaft – Vorrunde VFB Scheidet aus

Der VfB Oberweimar hat die Vorrunde der Hallenkreismeisterschaft der Männer in der Weimarer Halle an der Nordstraße mit einer sehr ordentlichen und geschlossenen Mannschaftsleistung beendet. Der VfB präsentierte sich über alle Spiele hinweg stabil, laufstark und gut organisiert. In der Defensive stand das Team kompakt, offensiv wurden immer wieder Lösungen gefunden – auch wenn nicht jede gute Aktion in ein Tor umgemünzt werden konnte. Zwei Siege gegen SC 03 Weimar II (2:0) und FC Empor Weimar 06 II (4:0), dazu enge Partien gegen SV Tonndorf, GW Blankenhain und SG Gaberndorf, in denen oft Nuancen entschieden, spiegeln den Verlauf der Vorrunde VR6 gut wider.
Torschützen VfB Oberweimar Johannes Kuhn (3) Max Köditz (2) Ludwig Herzog, Lenny Prohl Marko von der Weth
Am Ende stand Platz 3 in der VR6. In der Gesamtwertung der Vorrunde bedeutete das den fünftbesten dritten Platz – und damit leider knapp das Aus vor der Zwischenrunde. Das Fazit fällt dennoch positiv aus: Die Mannschaft hat sich geschlossen präsentiert, war läuferisch und spielerisch auf einem guten Niveau und hat gezeigt, dass sie als Team funktioniert. Genau darauf lässt sich aufbauen.
Jetzt richtet sich der Blick nach vorne: Fokus auf die Rückrunde, mit Selbstvertrauen, klarer Struktur und dem Wissen, dass die Richtung stimmt. Halle abgehakt. Rückrunde im Visier.