KF Illyria Heilbronn vor dem Start: Stolz, Fokus und große Visionen

– Foto: Timo Babic

Der KF Illyria Heilbronn steht vor seiner Premierensaison in der Kreisliga B im Bezirk Franken. Nach einer mehr als zweijährigen Vorbereitungszeit und der Bewältigung intensiver organisatorischer Hürden hat der Verein unter dem Vorsitzenden Albin Gecaj ein stabiles Fundament geschaffen. Mit einem erfahrenen Kader, der Heimspielstätte in Offenau und einer klaren, werteorientierten Identität blickt der Klub voller Stolz und Vorfreude auf die kommenden sportlichen Aufgaben.

Gegenüber FuPa erklärt der Vorsitzende Albin Gecaj zu den Hintergründen der Vereinsgründung: „Die Idee entstand aus dem Wunsch, einen Verein zu schaffen, der Fußball, Gemeinschaft und Zusammenhalt miteinander verbindet. Viele von uns kennen sich seit Jahren aus dem Amateurfußball und hatten den Traum, gemeinsam etwas Eigenes aufzubauen, etwas, mit dem wir uns identifizieren können und das langfristig Bestand hat. Nach mehr als zwei Jahren Vorbereitung erfüllt es uns mit großem Stolz, dass der KF Illyria Heilbronn nun offiziell am Spielbetrieb teilnehmen wird. Hinter diesem Verein stecken unzählige Stunden Arbeit, viel Engagement und die Unterstützung vieler Menschen. Dass wir jetzt tatsächlich auf dem Platz stehen, ist für uns etwas ganz Besonderes und der Lohn für eine lange und intensive Aufbauphase.“

Gecaj äußert sich zu den repräsentierten Werten und der Identität des Klubs im Bezirk Franken: „Illyria steht für Herkunft, Identität und Zusammenhalt. Gleichzeitig verstehen wir uns als einen offenen und modernen Verein, in dem jeder willkommen ist – unabhängig von Herkunft, Kultur oder Hintergrund. Wir möchten Werte wie Respekt, Fairness, Disziplin und Teamgeist nicht nur auf dem Papier vertreten, sondern täglich leben. Unser Ziel ist es, Menschen durch den Fußball zusammenzubringen, Brücken zu bauen und eine starke Gemeinschaft zu schaffen, auf die unsere Mitglieder, Spieler und Unterstützer stolz sein können.“

Bürokratische Hürden und die gelöste Platzfrage

Über die organisatorischen Hindernisse auf dem Weg zur Zulassung für die Kreisliga B sagt der Vorsitzende: „Die größte Herausforderung war ohne Frage die Platzfrage. Über zwei Jahre lang haben wir intensiv nach einer Möglichkeit gesucht, den Verein auf eine solide Grundlage zu stellen. Das hat viel Geduld, Einsatz und Durchhaltevermögen erfordert. Nachdem wir Ende April endlich die Zusage erhalten hatten, mussten innerhalb kürzester Zeit die Vereinsgründung und sämtliche Formalitäten erledigt werden. Das war eine intensive Phase, aber gleichzeitig hat sie gezeigt, was möglich ist, wenn viele Menschen an ein gemeinsames Ziel glauben und zusammenarbeiten.“

Mit sportlichem Ehrgeiz in die Kreisliga B

Zu den sportlichen Erwartungen und Zielen in der für ihren umkämpften Fußball bekannten Liga betont Gecaj: „Wir gehen mit großem Respekt, aber auch mit viel Vorfreude und Ehrgeiz in unsere erste Saison. Uns ist bewusst, dass wir als neuer Verein bei null beginnen und uns alles erarbeiten müssen. Unser Ziel ist es, von Anfang an konkurrenzfähig zu sein, als Mannschaft zusammenzuwachsen und uns Schritt für Schritt in der Liga zu etablieren. Wenn wir auf dem Platz Leidenschaft zeigen und als Einheit auftreten, sind wir überzeugt, dass wir eine erfolgreiche erste Saison spielen können.“

Die Zusammenstellung eines erfahrenen Kaders

Gefragt nach dem schnellen Aufbau der Mannschaft und des Trainerteams erklärt der Vorsitzende: „Wir konnten viele Spieler und Verantwortliche von unserer Idee überzeugen. Dabei haben uns persönliche Kontakte, eine gemeinsame Vision und die Begeisterung für dieses Projekt gehelfen. Von Anfang an war spürbar, dass many Menschen Teil von etwas Neuem sein wollten und Lust hatten, gemeinsam etwas aufzubauen. Besonders freut uns, dass wir Spieler im Kader haben, die bereits Erfahrungen in höheren Spielklassen und unter anderem auch in der Bezirksliga Franken gesammelt haben. Diese Erfahrung kann einer neu zusammengestellten Mannschaft enorm helfen. Trotzdem steht für uns nicht der einzelne Spieler im Mittelpunkt, sondern der Teamgedanke. Wir wollen eine Mannschaft formen, die füreinander kämpft, Verantwortung übernimmt und gemeinsam die Werte unseres Vereins auf dem Platz repräsentiert.“

Das Formen einer echten Einheit

Hinsichtlich der Maßnahmen, um als neu gegründeter Verein schnell als geschlossene Mannschaft zu agieren, hält Gecaj fest: „Der Zusammenhalt steht für uns an erster Stelle. Wir möchten von Beginn an eine familiäre Atmosphäre schaffen, in der sich jeder wohlfühlt und seinen Platz findet. Offene Kommunikation, gegenseitiger Respekt und gemeinsame Aktivitäten sind für uns wichtige Bausteine. Wir sind überzeugt, dass erfolgreicher Fußball nur dann möglich ist, wenn die Mannschaft nicht nur auf dem Platz funktioniert, sondern auch daneben zusammenwächst. Genau daran wollen wir täglich arbeiten.“

Die Trainingsinfrastruktur in Offenau

Bezüglich des Austragungsortes der Heimspiele und der Trainingsbedingungen führt der Vorsitzende aus: „Unsere Heimspiele und Trainingseinheiten werden auf dem Sportgelände des TG Offenau stattfinden. Dafür sind wir sehr dankbar, denn diese Unterstützung war ein entscheidender Schritt auf unserem Weg. Die vorhandene Infrastruktur bietet uns sehr gute Voraussetzungen für den Start. Für einen jungen Verein wie unseren ist das alles andere als selbstverständlich, weshalb wir die Zusammenarbeit sehr schätzen.“

Überwältigendes Feedback aus der Region

Zur Resonanz der Sponsoren und der lokalen Gemeinschaft in der Anfangsphase äußert sich Gecaj: „Das Feedback aus Heilbronn und der gesamten Region ist bislang überwältigend positiv. Viele Menschen haben uns von Anfang an unterstützt, unsere Idee begrüßt und uns auf unserem Weg begleitet. Besonders bedanken möchten wir uns bei unseren ersten Sponsoren und Partnern, die früh an dieses Projekt geglaubt haben. Dieses Vertrauen bedeutet uns sehr viel und gibt uns zusätzliche Motivation, den Verein nachhaltig weiterzuentwickeln.“

Langfristige Visionen und die Jugendabteilung

Über die zukünftige strategische Ausrichtung des Klubs über den Herrenfußball hinaus berichtet der Vorsitzende: „Aktuell liegt unser Fokus auf der Herrenmannschaft und dem Aufbau stabiler Vereinsstrukturen. Wir möchten zunächst ein solides Fundament schaffen, auf dem wir langfristig aufbauen können. Unsere Vision geht jedoch deutlich weiter. In Zukunft möchten wir eine Jugendabteilung aufbauen und jungen Menschen eine sportliche Heimat bieten. Es wäre für uns etwas Besonderes, wenn Kinder und Jugendliche eines Tages ihre komplette fußballerische Entwicklung beim KF Illyria Heilbronn durchlaufen könnten.“

Eine Botschaft voller Fairness und Leidenschaft

Zum bevorstehenden ersten Spieltag der neuen Saison schließt Gecaj mit einer klaren Botschaft ab: „Zunächst möchten wir uns bei allen bedanken, die dieses Projekt unterstützt und an uns geglaubt haben. Ohne diese Unterstützung wäre der Start des KF Illyria Heilbronn nicht möglich gewesen. Unseren Spielern wünschen wir, dass sie mit Leidenschaft, Stolz und Teamgeist auf den Platz gehen. Unseren Fans wünschen wir viele schöne Momente und eine Mannschaft, mit der sie sich identifizieren können. Unseren Gegnern begegnen wir mit Respekt und Fairness, gleichzeitig werden wir in jedem Spiel alles geben, um unseren Verein bestmöglich zu vertreten.“