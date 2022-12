Kevin Zamkiewicz schießt Katernberg mit fünf Toren zum Sieg Bezirksliga, Gruppe 7: Lange ist dieses ungleiche Duell sehr spannend, am Ende entscheiden die fünf Treffer von Kevin Zamkiewicz die Begegnung.

Hin und Her

Aber von Beginn an: Der Heisinger SV legte ganz stark los und brauchte nicht einmal zwei Minuten, um in Führung zu gehen. Philipp Reichardt traf zum 1:0 für den HSV. Anders als bei der 1:7-Niederlage im Hinspiel, wollte sich der Gastgeber dieses Mal nicht früh überrumpeln lassen und war von Anfang an wach. In der Folge entwickelte sich eine flotte Partie, in der der Favorit in der 11. Minute zunächst durch Kevin Zamkiewicz ausglich. Der Heisinger Toptorschütze Tobias Köfler hatte darauf nur vier Minuten später eine Antwort parat: Der Außenseiter führte wieder. Aber auch dieses Mal ließ sich Katernberg nicht abschütteln: Ein Eigentor von Semih Cimen sorgte für den 2:2-Ausgleich. Mit diesem Spielstand ging es in die Kabinen.