Kevin Zamkiewicz: 20 Tore in acht Saisonspielen der Bezirksliga 7 Bezirksliga, Gruppe 7: Unfassbare Bilanz des Angreifers der DJK Sportfreunde Katernberg als Krönung einer ohnehin großartigen Amateurlaufbahn.

Er ist ein echtes Torjäger-Phänomen, der Führende in der Torjägerliste der Bezirksliga, Gruppe 7 am Niederrhein. Kevin Zamkiewicz, inzwischen 33 Jahre alt, weist in seinem FuPa-Profil eine großartige Karriere-Bilanz aus. In 245 dort verzeichneten Spielen hat er 221 Tore geschossen. Wenn also jemand weiß, wo das Tor steht, dann er. Doch in dieser Spielzeit schickt er sich an, sich selbst zu übertreffen.

37 Tore sind der bisherige Saison-Rekord des Angreifers, erzielt in der Spielzeit 2017/18 in der Bezirksliga für den VfB Frohnhausen, der maßgeblich auch dadurch in die Landesliga aufstieg. In der zweiten Saison spielt er nun für die DJK Sportfreunde Katernberg, traf in der Vorsaison bereits 32 Mal und war damit souveräner Liga-Torschützenkönig. Zur Winterpause sind es diesmal bereits 20 Treffer, doch ein genauer Blick in seine Bilanz verrät: Er stand dabei lediglich achtmal auf dem Feld!

Doch wie bitteschön ist das möglich? Ganz einfach. Er erzielte drei Treffer beim 3:0-Sieg gegen den SC Velbert II am 14. August, traf in 72 Minuten Einsatzzeit viermal beim 7:1 gegen den Heisinger SV am 21. August, ebenso viermal am 4. Dezember beim neuerlichen 6:0 gegen Velbert II (mit 65 Minuten Einsatzzeit) und zum Jahresabschluss dann gar fünfmal beim 7:3, dem ebenfalls neuerlichen Kantersieg gegen den Heisinger SV. Was lernen wir daraus: Zamkiewicz hat zumindest in dieser Saison Lieblingsgegner - und er benötigt weder viel Zeit noch viele Chancen.

Nicht auszudenken, wie viele Treffer noch folgen könnten, wenn er in der zweiten Saisonhälfte alle Spiele für die Katernberger bestreiten könnte und in dieser Form bleibt. Gespielt hat Zamkiewicz in seiner Laufbahn auch für den Oberligisten TVD Velbert und von 2012 bis 2017 auch für den Bezirks- und späteren Landesligisten TuS Essen-West.