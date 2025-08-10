Kevin Wolze: „Manche Fans wollen ein Selfie mit mir“

45 Länderspiele für den DFB-Nachwuchs – Kevin Wolze galt einst als eines der größten Talente im deutschen Fußball. Es folgte eine erfolgreiche Laufbahn, die ihn beispielsweise auf 190 Einsätze in der Zweiten Liga zurückblicken lässt. Der gebürtige Wolfsburger ist längst ein echter Junge aus dem Pott, den die insgesamt acht Jahre beim MSV Duisburg geprägt haben. Die Fans der Zebras lieben ihn noch immer, weil der inzwischen 35-Jährige ein Kämpfertyp zum Anfassen geblieben ist. Ab sofort betritt er Neuland. Als Cheftrainer des Landesligisten Viktoria Goch möchte Wolze das erste Kapitel einer neuen Erfolgsgeschichte aufschlagen.

Kevin Wolze Zum einen spüren die Fans natürlich, wenn ein Spieler versucht, immer alles zu geben. Doch eigentlich geht die ganze Geschichte aufs Jahr 2013 zurück. Damals wurde der MSV Duisburg zum Zwangsabstieg in die Dritte Liga verurteilt. Als die Entscheidung getroffen wurde, habe ich sofort gesagt, dass ich trotzdem bleibe. Das haben die Anhänger offenbar bis heute nicht vergessen.

Landen immer noch Autogrammwünsche im Briefkasten?

Wolze Das zwar nicht, aber da haben sich die Zeiten ja auch etwas geändert. Wenn ich durch Moers oder Duisburg laufe, kommt es gelegentlich vor, dass mich MSV-Fans erkennen und ein Selfie mit mir machen möchten. Und das freut mich dann schon, weil es ja auch eine Form von Anerkennung für meine aktive Zeit als Spieler ist.

Vor vier Jahren haben Sie die Profi-Laufbahn beim damaligen Zweitligisten VfL Osnabrück beendet. Es folgte ein Gastspiel beim SV Straelen, das man sich turbulenter kaum vorstellen kann.

Wolze Das kann man wohl sagen. Ich bin zur Regionalliga-Saison 2021/22 gekommen und habe leider direkt im zweiten Spiel an der Essener Hafenstraße einen Kreuzbandriss erlitten. Nach dem Gewinn des Niederrheinpokals habe ich meine aktive Laufbahn beendet. Ausgerechnet im Finale gab’s Kreuzbandriss Nummer drei in meiner Karriere. Zunächst wurde ich Sportlicher Leiter, nach der Winterpause habe ich dann ein halbes Jahr als Trainer auf der Bank gesessen. Und im Januar vergangenen Jahres folgten der Rückzug aus der Oberliga und der Insolvenzantrag des SV Straelen – mehr kann man innerhalb so weniger Jahre wirklich kaum erleben.

Wie gesagt, immerhin haben Sie schon ein halbes Jahr lang bei einem Regionalligisten auf der Bank gesessen. Würden Sie dennoch Viktoria Goch als Ihre erste Trainerstation bezeichnen?

Wolze In jedem Fall, das ist ganz einfach so. Man darf schließlich nicht vergessen, dass wir nach einer verkorksten Hinrunde in der Saison 2022/23 praktisch schon abgestiegen waren. Damals wollten wir uns in Ruhe nach einem neuen Trainer für die folgende Oberliga-Spielzeit umschauen und diesen nicht vorher schon mit einem Abstieg belasten. In Goch starte ich deshalb als Trainerneuling.

Wie gehen Sie an die neue Aufgabe heran, mit welchem Typ Chef bekommen es die Gocher Spieler zu tun?

Wolze Ich setze sehr auf den Faktor Kommunikation, mir ist der Austausch mit meinen Spielern enorm wichtig. Am Anfang werde ich bestimmt auch nicht alles richtig machen. Deshalb bin ich auch offen für Vorschläge aus den Reihen der Mannschaft, was wir vielleicht anders oder besser machen können. Bei mir darf jedenfalls jeder seine Meinung offen äußern.

Sie haben Ihre Fußballerlaufbahn von Anfang bis Ende sehr ehrgeizig gestaltet. Welche Karriere als Trainer schwebt Ihnen vor?

Wolze Zunächst einmal konzentriere ich mich voll und ganz auf Viktoria Goch und bin den Verantwortlichen des Vereins dankbar dafür, dass ich die Chance erhalte, einen Landesligisten trainieren zu dürfen. Ich habe die B-Lizenz erworben und erfülle auch die Kriterien, um mich beim DFB für eine A-Lizenz-Ausbildung bewerben zu können. Dieses Ziel habe ich, wobei man nicht vergessen sollte, dass pro Jahr bundesweit nur 25 Kandidaten zugelassen werden. Aber das liegt noch in weiter Ferne. Jetzt möchte ich in Goch gute Arbeit leisten.

Welchen Eindruck haben Sie bislang in der Vorbereitung von der Gocher Mannschaft gewonnen?

Wolze Der Eindruck ist durchweg positiv. Mein Vorgänger Daniel Beine hat mir ein gesundes, intaktes Team hinterlassen. Auch die Neuzugänge sind innerhalb kürzester Zeit integriert worden. Die Stimmung ist super. Das ist Grundvoraussetzung dafür, dass man gemeinsam auch einmal ein sportliches Tief durchstehen kann. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. In den Testspielen haben wir bislang überzeugende Leistungen geliefert und beispielsweise gegen die Oberligisten SV Sonsbeck und BW Dingden sehr gut ausgesehen. Die Ausnahme war zuletzt das 0:2 gegen den Vogelheimer SV. Aber auch dieses Spiel war sehr wichtig, weil die Spieler gesehen haben, dass sie in jeder Partie an ihre Grenzen gehen müssen, wenn wir erfolgreich sein wollen.

Welches Ziel setzt sich Viktoria Goch für die kommende Landesliga-Saison?

Wolze Für jeden Aufsteiger kommt es zunächst einmal darauf an, möglichst von Anfang an mit dem Abstiegskampf nichts zu tun zu haben. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen können, weil die Mannschaft das nötige Potenzial dafür mitbringt.

Wenn Sie sich die Gruppe anschauen, haben Sie einen Meisterschaftsfavoriten auf der Rechnung?

Wolze Ich gehe davon aus, dass die Sportfreunde Niederwenigern sofort in die Oberliga zurückkehren möchten. Unser Pokalspiel dort wird also am Sonntag direkt ein echter Prüfstein vor dem Saisonstart. Außerdem schätze ich, dass der VfB Bottrop eine gute Rolle spielen wird.

Seit knapp einem Jahr bauen Sie sich mit Ihrer Schwiegermutter ein zweites Trainer-Standbein auf. Wie ist die Fußballschule ,Balltalente‘ angelaufen, die Sie mit der ehemaligen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg betreiben?

Wolze Ich stelle fest, dass mir die Arbeit mit Kindern, die anfangs etwas ungewohnt war, sehr viel gibt und enormen Spaß macht. Wir bieten in Duisburg Training in Kleingruppen für Mädchen und Jungen an und sind in den Ferien mit Camps unterwegs, nächste Woche beispielsweise in Straelen. Ganz nebenbei habe ich für meine Tätigkeit als Vereinstrainer in der Fußballschule eins gelernt: Wer sich menschlich und empathisch verhält, ist klar im Vorteil.

Das Gespräch führte

Volker Himmelberg