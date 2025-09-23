Kevin Wolze drückt dem MSV Duisburg die Daumen

Beim vergangenen Heimspiel des MSV Duisburg gegen den SV Wehen Wiesbaden ließ sich ein altbekanntes Gesicht in den Katakomben des Wedaustadions sichten: Kevin Wolze. Der 35-Jährige spielte von 2011 bis 2019 insgesamt acht Jahre für den Spielverein. Mehr als 250 Pflichtspiele absolvierte er in dieser Zeit, erlebte Auf- und Abstiege. Inzwischen ist er als Trainer tätig und hat eine eigene Fußballschule aufgebaut.

Es könnte derzeit kaum besser laufen bei Kevin Wolze. Der Ex-Profi wirbelt mit Aufsteiger Viktoria Goch die Landesliga durcheinander, betreibt gemeinsam mit seiner Schwiegermutter und Ex-Frauen-Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg eine Fußballschule für den Nachwuchs und wenn dann noch Zeit bleibt, verfolgt er die Spiele der Zebras. Zuletzt konnte er gegen Wiesbaden einen klaren 3:1-Sieg verfolgen. "Ich freue mich natürlich sehr für den MSV. Ich drücke dem Verein auf jeden Fall die Daumen", erklärt er dem Reviersport.

Als Trainer ist Wolze inzwischen in Goch angekommen. Im Sommer übernahm der 35-Jährige den Landesliga-Aufsteiger und sorgt seitdem für Furore in der Liga. In den ersten sechs Partien gewann seine Mannschaft fünfmal, einmal wurden die Punkte geteilt, eine Niederlage gab es noch nicht. Zuletzt gab es vor 200 Zuschauer im heimischen Hubert-Houben-Stadion einen dominanten 5:0-Erfolg gegen den durchaus ambitionierten Ligakonkurrenten SV Scherpenberg. In der Tabelle bedeutet das aktuell Rang zwei, punktgleich mit dem SV Budberg.

"Wir sind erstmal froh, dass der Start so geglückt ist. Aber wir haben uns die Punkte auch nicht ergaunert. Da waren schon sehr ordentliche Spiele dabei. Trotzdem bleiben wir demütig und arbeiten hart weiter", sagt Wolze und ordnet den guten Auftakt in die Spielzeit realistisch ein. Richtungsweisende Duelle stehen in den kommenden Wochen an, wenn es gegen die DJK Sportfreunde Katernberg, den VfB Bottrop und den ESC Rellinghausen, die allesamt zum erweiterten Kreis der Aufstiegsfavoriten gehören. "Die richtig guten Gegner kommen noch. Mal schauen, wo wir dann nach elf oder zwölf Spieltagen liegen", führt er weiter aus.