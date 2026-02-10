Kevin Weigert übernimmt Traineramt beim TSV Byhusen

Wie der TSV Byhusen via Instagram verkündete, ist die Trainersuche für die kommende Saison beendet. Kevin Weigert wird ab Sommer das aktuelle Kreisliga-Schlusslicht trainieren und das Amt von Eick Gerken übernehmen..

In den Gesprächen zwischen Verein und Trainer zeigte sich früh, dass Weigert sowohl sportlich als auch menschlich gut zum TSV Byhusen passt. Der frühere Stürmer verfolgt eine klare Vorstellung davon, wie er mit einer jungen Mannschaft arbeiten möchte.

Der 32-Jährige war als Spieler jahrelang für den FC Ostereistedt/Rhade unterwegs und überzeugte als Torjäger. Außerdem lief er für Heeslingen und Hesedorf/Nartum auf. Als Coach begann Weigert in der A-Jugend des JSG Ummel, war Co-Trainer in der U19 des JFV A/O/H und zwischen 2018 und 2022 als Trainer bei FC Ostereistedt/Rhade in der ersten Herren an der Seitenlinie.