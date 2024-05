Kevin Weidlich wird sportlicher Leiter von Teutonia 05

Liborio Mazzagatti (Erster Vorsitzender): „Kevin hat sich in den vergangenen Jahren als Leader auf und neben dem Platz bewiesen. Er war mit seinen Leistungen an unseren Erfolgen beteiligt. Wir sind sehr froh, dass Kevin bei uns bleibt. Mit seiner Expertise und seinem großen Netzwerk ist er eine große Bereicherung für uns.“

Der 34-jährige Weidlich ist in Hamburg geboren und durchlief die Jugendstationen in der Hansestadt. In seiner bisherigen Laufbahn war er unter anderem für den FC St. Pauli II, Energie Cottbus und Fortuna Köln aktiv. Seit der Saison 2021/2022 kickt er für Teutonia 05 und gewann in dieser Zeit zweimal den Lotto-Pokal.