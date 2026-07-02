Kevin Volland beendet seine Profikarriere „Ich habe mir viele Gedanken gemacht“ von Uli Kellner · Heute, 15:43 Uhr · 0 Leser

Kevin Volland verlässt die Löwen und beendet seine Profikarriere. – Foto: Sven Leifer/FuPa

Der frühere Nationalspieler hört mit 33 Jahren auf. Er schließt sich seinem Heimatverein FC Thalhofen in der Bezirksliga an.

Ob im Urlaub, daheim im Allgäu oder bei einer WM-Session mit Freunden vor dem Fernseher: Einer Frage konnte Kevin Volland in den vergangenen Wochen nie ausweichen. Macht er trotz des Absturzes der Löwen in die Regionalliga weiter? Oder ist mit 33 Jahren Schluss? Jetzt gibt es die Antwort. Und sie fällt endgültig aus. „Ich höre auf! Irgendwann muss mal eine Entscheidung fallen, das ist leider so“, sagte der frühere Nationalspieler Absolut Sechzig am Donnerstag. „Ich habe mir viele Gedanken gemacht, auch noch mal mit vielen Leuten gesprochen. Aber mein Gefühl ist, dass es das jetzt war. Kopf, Körper, dazu die Ungewissheit bei 1860. Wenn das Gefühl weg ist, sollte man das ernst nehmen. Die Löwen werde ich natürlich immer im Herzen behalten.“

Kevin Volland verlässt den TSV 1860 München und beendet seine Profikarriere Damit endet eine Profikarriere, wie sie nur wenige Spieler aus dem Löwen-Nachwuchs vorweisen können. Vom FC Thalhofen führte Vollands Weg über den FC Memmingen und 1860 nach Hoffenheim in die Bundesliga. Es folgten Stationen bei Bayer Leverkusen, AS Monaco und Union Berlin. Hinzu kamen 15 Länderspiele für Deutschland, Einsätze bei der EM 2021 und weit mehr als 300 Erstligapartien. Im vergangenen Sommer kehrte der verlorene Sohn nach Giesing zurück, um seinem Herzensverein beim Angriff auf die 2. Liga zu helfen. Statt Aufbruch folgten Chaos, Zwangsabstieg und die Insolvenz der KGaA. Kevin ist also weg. Zumindest aus dem Profifußball. Dem Fußball selbst bleibt er erhalten. Wie angekündigt schließt er sich seinem Heimatverein FC Thalhofen an. „Amateurfußball“, sagt Volland plötzlich hörbar gelöst. „Das ist auch so eine Sache, die ich noch mal erleben wollte. Einer meiner besten Freunde ist gerade Trainer geworden, mein Bruder und meine Cousins spielen dort.“ Lachend fügt er an: „Wann die Saison anfängt, weiß ich gar nicht genau. Ich glaube Mitte Juli mit dem Totopokal. Vielleicht gehe ich heute mal zum Training. Oder spätestens morgen.“