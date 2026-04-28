Kevin Völker: Als "Fußball-Held" vorm Trip nach Spanien

In die Schiedsrichterei rutschte er mit 14 Jahren. Weil er nicht nur motzen wollte, sondern zeigen wollte, dass man es besser kann. Also absolvierte er mit einem Freund eine Ausbildung. An seiner Grundhaltung hat das nichts verändert, aber, räumt er ein: Es sei schon ein Unterschied, ob man ein Spiel von außen begleitet oder die Verantwortung auf dem Feld hat. „Ein Schiri hat auch nur zwei Augen. Ich weiß heute aus Erfahrung, dass er nicht alles sehen kann.“

Beide Aktivitäten lässt er seit Ausbildungsbeginn ruhen. Der Abschied sei ihm schwergefallen. In Sachen Jugendarbeit tröstet ihn, dass sich bei der TSG ein gutes Team gefunden habe, das seine Arbeit fortsetzt. Sein Beispiel macht offenbar Schule. Und: Er kann jederzeit wieder einsteigen.

„Erfahrungen, die mir niemand mehr nimmt“

Dann mit den Erfahrungen, die er beim DFB-Trip nach Spanien gewonnen hat. „Die kann mir niemand mehr nehmen“, sagt der Enthusiast, der dem Fußball gerne mehr geben würde, als das aktive Spiel. Immerhin schafft er es in dieser fordernden Lebensphase, in der er gerade steckt, noch das Tor der TSG zu hüten.