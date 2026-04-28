Kevin Völker: Als "Fußball-Held" vorm Trip nach Spanien

Bechtheim. Ehrungen sind immer so eine Sache. Irgendwie werden sie in vielen Vereinen als tolle Geste gegenüber verdienten, ehrenamtlichen Kräften wertgeschätzt. Und doch werden sie oft auch vergessen. Obwohl es mittlerweile mehr gibt, als symbolische Ehrennadeln, Urkunden oder Wimpel.
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Auf Kevin Völker wartet beispielsweise im Herbst eine einwöchige Bildungseise nach Spanien. „Ich freue mich sehr darauf“, erzählt der 23-Jährige von der TSG Bechtheim. Mit einer rund 200-köpfigen Gruppe im Alter zwischen 18 und 30 Jahren, alle, wie er, vom Deutschen Fußball-Bund als „Fußball-Helden“ ausgezeichnet, geht es gen Süden. Ziel ist Santa Susanna an der Costa de Barcelona-Maresme, wo die jungen Leute mit einem bunten Programm aus Spaß und Weiterbildung für ihr außergewöhnliches Engagement im Dienste der Gemeinschaft belohnt werden sollen.
Von der Einladung ist der Haustechniker am Krankenhaus in Worms angenehm überrascht worden. „Sie kam per Mail. Ausgerechnet an meinem Geburtstag“, erinnert er sich. Er hatte nicht die geringste Ahnung, dass es das überhaupt gibt, geschweige denn, dass er vorgeschlagen worden war. Über die hohe Wertschätzung, die damit verbunden ist, ist sich Kevin Völker indes im Klaren. Alleine der Umstand, dass er in seinem großen Bekanntenkreis der Erste ist, der zu diesem Event berufen worden ist, spricht schon Bände.
Das Feuer für den Fußball und die ehrenamtliche Arbeit lodert dennoch weiter. Kevin Völker ist zweifelsohne jemand, der wieder mehr Zeit in sein Hobby investieren wird, alsbald sich die Gelegenheit ergibt. Insofern verbindet der DFB mit dieser Auszeichnung wenigstens zwei Absichten. Einerseits ist sie Anerkennung, andererseits aber auch ein Impuls der Nachhaltigkeit. Frauen und Männer mit der Einstellung Völkers sind wichtig für die Zukunft der Vereine und des Sports. Sie bei der Stange zu halten, ist Gold wert.
Das Interesse am Ehrenamt geweckt hat Kevin Völkers Vater. „Bis zur B-Jugend war er mein Trainer. Außerdem Sportlicher Leiter und Jugendleiter. Er hat mich oft mitgenommen und dabei erlebte ich, wie viel Spaß das macht“, schildert der junge Mann. So rutschte er in jüngsten Jahren in die Trainerschiene: „Es macht mir Freude, mit Kindern zu toben und ihnen mein Wissen weiterzugeben“, schildert er.
In die Schiedsrichterei rutschte er mit 14 Jahren. Weil er nicht nur motzen wollte, sondern zeigen wollte, dass man es besser kann. Also absolvierte er mit einem Freund eine Ausbildung. An seiner Grundhaltung hat das nichts verändert, aber, räumt er ein: Es sei schon ein Unterschied, ob man ein Spiel von außen begleitet oder die Verantwortung auf dem Feld hat. „Ein Schiri hat auch nur zwei Augen. Ich weiß heute aus Erfahrung, dass er nicht alles sehen kann.“
Beide Aktivitäten lässt er seit Ausbildungsbeginn ruhen. Der Abschied sei ihm schwergefallen. In Sachen Jugendarbeit tröstet ihn, dass sich bei der TSG ein gutes Team gefunden habe, das seine Arbeit fortsetzt. Sein Beispiel macht offenbar Schule. Und: Er kann jederzeit wieder einsteigen.
Dann mit den Erfahrungen, die er beim DFB-Trip nach Spanien gewonnen hat. „Die kann mir niemand mehr nehmen“, sagt der Enthusiast, der dem Fußball gerne mehr geben würde, als das aktive Spiel. Immerhin schafft er es in dieser fordernden Lebensphase, in der er gerade steckt, noch das Tor der TSG zu hüten.
Die Ehrenamtsaktion „Fußball-Helden“ schreibt der DFB seit 2015 aus. Jedes Jahr kann aus jedem Kreis Deutschlands, rund 250, jeweils ein(e) Nachwuchs-Ehrenamtler(in) im Alter zwischen 18 und 30 Jahren vorgeschlagen werden. Der Weg führt über den Ehrenamtsbeauftragten des Kreises Alzey-Worms, Herwarth Mankel (Hochborn). Bei ihm müssen die Bewerbungen eingereicht werden.